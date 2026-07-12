Kun Agüero respalda a Rafa Márquez como director técnico de México y manda elogios al Vasco Aguirre: “Es un fenómeno”

El exdelantero argentino Sergio Agüero reconoció el trabajo de Javier Aguirre como entrenador de la Selección Mexicana (REUTERS)

El exdelantero argentino Sergio Agüero reconoció el trabajo de Javier Aguirre como entrenador de la Selección Mexicana y resaltó su influencia tras la eliminación del equipo nacional en el Mundial 2026.

Ahora Rafa Márquez será el encargado de continuar al frente de la Selección Mayor. La transición en el banquillo del Tri se concretó de manera oficial después de que México quedara fuera ante Inglaterra en octavos de final, un partido que marcó el cierre de ciclo para Aguirre.

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Fotos: Cuartoscuro // EFE

En declaraciones recogidas por Imagen Deportes, Kun Agüero expresó: “Aguirre es un padre para mí, es un fenómeno”. Cabe recordar que el argentino debutó en Europa bajo la dirección de Aguirre en el Atlético de Madrid en 2006 y reiteró su gratitud: “Muy bien, muy bien; se enfrentó a un equipo difícil, nada que reprochar”.

El paso de Javier Aguirre como técnico del Tri

El ciclo de Javier Aguirre al frente de la selección nacional concluyó con la eliminación en el Mundial 2026, su tercera experiencia mundialista después de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. En cada una de sus etapas, el equipo llegó hasta los octavos de final, pero en esta ocasión la conexión con la afición y el grupo fue distinta. El Vasco selló una fase de grupos perfecta: nueve puntos, sin goles en contra y tres triunfos, incluyendo el 2-0 a Ecuador en dieciseisavos.

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Tras dirigir a México en el Mundial 2026 y ceder el mando a Rafael Márquez, Javier Aguirre analiza su futuro. (AFP)

La despedida de Aguirre incluyó un video emotivo difundido por la selección mexicana. Mientras tanto, de acuerdo con distintos reportes, el técnico evalúa ofertas de la selección de Corea del Sur y de un club árabe para continuar su exitosa carrera como entrenador.

La carrera de Rafa Márquez como entrenador

Rafa Márquez inició su carrera como técnico en España al frente del Cadete A del Real Alcalá entre 2020 y 2021, donde combinó sus funciones en el campo con la obtención de la licencia UEFA Pro, requisito para dirigir en Europa. Posteriormente, asumió el mando del Barcelona Atlètic, filial del club catalán, en la Primera División RFEF. En su primera temporada logró que el equipo alcanzara los playoffs de ascenso, consolidando su perfil internacional.

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Rafa Márquez viajó a España y volverá para tomar el mando de la Selección de México (Cortesía FMF/ Miguel Gutiérrez)

La progresión de Márquez fue rápida: tras su paso por el futbol base español y el filial del Barça, fue incorporado al cuerpo técnico de la selección mexicana como auxiliar y, ahora, como responsable absoluto del proyecto rumbo al Mundial 2030. Sobre el inicio de este nuevo ciclo, Agüero dijo: “Rafa fue un gran jugador y esperemos que lo pueda hacer bien como DT, ¿no?”. El argentino subrayó la experiencia y liderazgo de Márquez para el reto que enfrenta el Tri.

La Federación Mexicana de Futbol aún no confirma la fecha exacta del debut de Márquez como seleccionador principal, pero todo apunta a que la presentación oficial ocurrirá en la próxima Fecha FIFA, entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. En ese periodo, México podría disputar hasta cuatro partidos.

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