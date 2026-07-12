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Cruz Azul: así luce el Estadio Ciudad de los Deportes, posible sede de la Máquina para el Apertura 2026

Esta semana la Liga MX informó a través de un comunicado que el conjunto cementero pidió su cambio de sede para el Estadio Ciudad de los Deportes

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Cruz Azul podría jugar en el Ciudad de los Deportes para el próximo torneo (X@joserra_espn)
Cruz Azul podría jugar en el Ciudad de los Deportes para el próximo torneo (X@joserra_espn)

Cruz Azul nuevamente vuelve a tener problemas para su sede como local antes de que inicie el nuevo campeonato, pues el club y los administradores del Estadio Azteca no llegaron a un acuerdo a pesar de tener contrato hasta el 2031.

Esta semana la Liga MX informó a través de un comunicado que el conjunto cementero pidió su cambio de sede para el Estadio Ciudad de los Deportes.

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“El Club Cruz Azul solicitó hoy a la LIGA BBVA MX cambiar de sede sus partidos como local del Torneo Apertura 2026 al Estadio Ciudad de los Deportes”, se lee en el comunicado que difundió la liga mexicana.

La Liga MX hizo oficial la solicitud de Cruz Azul para cambiar su estadio para los juegos de local (Liga MX)
La Liga MX hizo oficial la solicitud de Cruz Azul para cambiar su estadio para los juegos de local (Liga MX)

¿Por qué Cruz Azul cambiará de sede para el Apertura 2026?

Las diferencias contractuales entre la directiva de Cruz Azul y la administración del Estadio Banorte han provocado una decisión inesperada para la afición. Según lo informado por el periodista Caballero, los responsables del estadio intentaron modificar ciertos aspectos de un contrato ya firmado, principalmente en materia de patrocinadores.

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De acuerdo con la información publicada, la directiva celeste no aceptó los nuevos términos propuestos. Uno de los conflictos centrales se originó porque Bankaool es patrocinador principal de Cruz Azul, mientras que el Estadio Banorte mantiene relación con Banorte.

El resultado de estas negociaciones fallidas obligó al club, actual campeón del fútbol mexicano, a buscar una nueva casa para el torneo Apertura 2026. En este contexto, la posibilidad más cercana es el regreso al estadio ubicado en la Ciudad de los Deportes, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Soccer Football - Liga MX - Final - First Leg - Cruz Azul v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - May 21, 2026 Cruz Azul players line up before the match REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - Liga MX - Final - First Leg - Cruz Azul v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - May 21, 2026 Cruz Azul players line up before the match REUTERS/Raquel Cunha

Estadio Ciudad de los Deportes en mal estado

El Estadio Ciudad de los Deportes presenta actualmente un aspecto deteriorado, según han mostrado imágenes difundidas por José Ramón Fernández y Luis Garduño. Las fotografías revelan zonas del césped amarillas y signos de abandono, consecuencia de más de 50 días sin actividad futbolística oficial.

La última vez que el recinto albergó un partido fue el 21 de mayo, cuando Cruz Azul y Pumas disputaron la final del Clausura 2026. Desde entonces, la falta de mantenimiento se ha hecho evidente, generando preocupación entre seguidores y especialistas.

Soccer Football - Liga MX - Final - First Leg - Cruz Azul v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - May 21, 2026 General view of Liga MX trophy before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Final - First Leg - Cruz Azul v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - May 21, 2026 General view of Liga MX trophy before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Ciudad de los Deportes: sede que le gusta a la afición de la Máquina

A pesar del estado actual, el estadio guarda un especial significado para la afición celeste. Durante años, la hinchada de Cruz Azul ha mostrado predilección por este recinto, al que asocia con recuerdos de grandes actuaciones, aunque nunca presenció un título de su equipo en ese lugar.

El regreso al Estadio Ciudad de los Deportes responde tanto a necesidades logísticas como al sentimiento de pertenencia de la afición. De todas formas, la condición del campo podría convertirse en un reto para la directiva, que tendrá que intervenir para garantizar instalaciones adecuadas antes del inicio del torneo Apertura 2026.

Cruz Azul ha vivido una etapa de constante cambio en cuanto a sus estadios. En los últimos años, la Máquina Celeste ha jugado como local en el Estadio Olímpico Universitario, el Estadio Azteca y el Estadio Cuauhtémoc, lo que ha reforzado su imagen de equipo “nómada”.

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