Galilea Montijo y sus momentos más bochornosos en la televisión

La conductora tiene un historial de hacer reír al público con sus errores (Foto: Hoy/Las Estrellas)

Galilea Montijo ha estado presente en la farándula mexicana desde los años 90, cuando solía aparecer en telenovelas mexicanas. Pero fue en 2008 que se integró al programa de Televisa de “Hoy”, en donde ha dejado momentos memorables para el público mexicano.

En este programa, sus momentos más divertidos han sido también los más vergonzosos. Estos han ocasionado burlas, memes y más; es por eso que en el cumpleaños 47 de la presentadora hacemos un repaso de los momentos más embarazosos por los que ha pasado la también actriz.

El primer recuerdo es de octubre de 2015, cuando Montijo hizo un video para su canal de YouTube, en el que dio diferentes tips de maquillaje y peinados. Pero fue en la última parte en donde dio consejos acerca de los turbantes que usa, que se equivocó.

“Otro de los tips que siempre me están preguntado ustedes, es de mis turbantes en la cabeza, que donde los compro. La verdad es que es una mascada y tengo años con ella. Y lo que hago para ponerme diferente y que parezca turbante, lo mido dejo esto para atrás, lo traigo para adelante y ya lo puedo hacer como más turbante”, dijo en el clip.

La actriz se ha confundido con ciertos temas (IG: galileamontijo)

Pero fue esta última frase la que llamó la atención de todos, pues parecía que hablaba de la masturbación. El comentario fue hecho memes e incluso se burlaron de este dentro de algunos programas.

Hace unos meses, confundió al actor Fernando Alonso, con el conductor de “Venga la Alegría”, Fernando del Solar, cuando hablaron acerca de la voluntad anticipada que este último había firmado en caso de una situación extraordinaria.

“Tenemos a otro Fernando en el programa y como vivo con un Fernando, me vuelvo loca”, bromeó la tapatía.

En otra ocasión más reciente la conductora estaba a cargo de presentar el nuevo sencillo del youtuber Juan de Dios Pantoja con Paul Stanley. No obstante Montijo simplemente leyó el apellido Pantoja, y asumió que se trataba de la española Isabel Pantoja.

Galilea Montijo es originaria de Guadalajara, Jalisco (Foto: Captura de pantalla-Latinus_us/Youtube)

“Vámonos hasta España, te voy a llevar hasta la prensa rosa”, dijo antes de comenzar a cantar “Qué bonita es mi niña” junto con Stanley. Sin embargo, su compañero la interrumpió y la corrigió al informarle que en realidad no era de esa cantante de la que hablaban, sino del influencer.

“Oye, pero no es España, porque no es ‘La Pantoja’, sino Juan de Dios Pantoja, el de aquí”, le mencionó Stanley.

“Es que yo leí Pantoja y dije, vamos a ir con la Isabel Pantoja. Yo qué culpa tengo que tengan Pantoja allá y Pantoja acá. ¿Yo qué culpa tengo que exista un Roma en Europa y la colonia Roma? ¿Qué culpa tengo yo?”, reclamó, haciendo referencia a uno de sus errores más criticados.

El último error tal vez haya sido el más criticado de todos, fue cuando salió la película de “Roma” del mexicano Alfonso Cuarón y protagonizada por Yalitza Aparicio. En esa interacción, Montijo hizo referencia acerca del filme pero fue muy evidente que no sabía de lo que hablaba.

Montijo fue criticada por lo que dijo de Cuarón (IG: galileamontijo)

“Un mexicano hablando de Roma, y que en mismo Venecia, en mismo Italia, le estén dando una ovación, hay que ver la película”, agregó ella.

Pero le informaron a su compañero Raúl Araiza que el filme trataba de la colonia Roma en los años 70 por lo que él y Andrea Legarreta, le informaron.

“Si le hubieran puesto ‘Colonia Roma’, pues a lo mejor le entiendo. Pero si está en Venecia, pues habla de Roma. Es que no la he visto, no es pecado”, se excuso entre bromas.

