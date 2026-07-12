Precios del Gas LP en CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León: así costará del 12 al 18 de julio de 2026

La Comisión Nacional de Energía publicó la lista de precios máximos; consulta cuánto costará el kilogramo y el litro

La Comisión Nacional de Energía (CNE) dio a conocer los precios máximos del Gas LP que estarán vigentes en México del 12 al 18 de julio de 2026, información que sirve como referencia para los consumidores y distribuidores del combustible utilizado en millones de hogares para cocinar, calentar agua y otras actividades domésticas.

La actualización semanal contempla tarifas diferenciadas por entidad federativa, municipio y región, con precios máximos por kilogramo y por litro, ambos con IVA incluido.

Para esta semana, las principales zonas metropolitanas del país mantienen precios por debajo de los 20 pesos por kilogramo, aunque existen diferencias dependiendo de la entidad y la región donde se comercializa el combustible.

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Cuál es el precio del Gas LP

En la Ciudad de México, donde el precio es uniforme en las 16 alcaldías, el Gas LP tendrá un costo máximo de 19.56 pesos por kilogramo y 10.56 pesos por litro.

En el Estado de México, el precio cambia según el municipio. Para la zona de Toluca, el precio máximo será de 19.65 pesos por kilogramo y 10.61 pesos por litro, aunque en otras regiones mexiquenses las tarifas oscilan entre 18.93 y 19.87 pesos por kilogramo.

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Los precios máximos del Gas LP en México se mantienen vigentes del 12 al 18 de julio de 2026, con tarifas que varían según la entidad y el municipio, de acuerdo con la Comisión Nacional de Energía

En Jalisco, los consumidores de la capital del estado pagarán un máximo de 19.72 pesos por kilogramo y 10.65 pesos por litro en Guadalajara. A nivel estatal, los precios autorizados por la CNE fluctúan entre 19.39 y 20.90 pesos por kilogramo, dependiendo del municipio.

Por su parte, en Nuevo León, el precio máximo para la zona metropolitana de Monterrey será de 19.65 pesos por kilogramo y 10.61 pesos por litro. En el resto de la entidad, las tarifas autorizadas se ubican entre 18.46 y 20.14 pesos por kilogramo.

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Baja California Sur mantiene el Gas LP más caro; Coahuila registra el más barato

La lista nacional publicada por la Comisión Nacional de Energía muestra que Baja California Sur continúa siendo la entidad con los precios más elevados del país.

El municipio de Comondú encabeza la clasificación nacional con un precio máximo de 22.97 pesos por kilogramo y 12.40 pesos por litro, seguido por Loreto y Mulegé, donde el kilogramo alcanza los 22.83 pesos.

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En contraste, Coahuila concentra los precios más bajos del territorio nacional. Los municipios de Piedras Negras, Nava, Jiménez y Zaragoza registran el menor costo de la semana con 17.26 pesos por kilogramo y 9.32 pesos por litro.

La diferencia entre el precio más alto y el más bajo del país supera los 5.70 pesos por kilogramo, reflejando las variaciones regionales derivadas de factores logísticos, costos de distribución y condiciones del mercado consideradas para la fijación de los precios máximos.

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Los precios máximos del Gas LP en México se mantienen vigentes del 12 al 18 de julio de 2026, con tarifas que varían según la entidad y el municipio, de acuerdo con la Comisión Nacional de Energía

Además de la Ciudad de México, Colima es la única entidad que mantiene un precio uniforme en todos sus municipios, con un costo máximo de 19.56 pesos por kilogramo.

La CNE publica estos precios de manera semanal con el objetivo de establecer los límites máximos de venta del Gas LP en cada región del país. Los consumidores pueden consultar la tabla oficial para conocer la tarifa correspondiente a su municipio y verificar que los distribuidores respeten los montos autorizados durante el periodo comprendido del 12 al 18 de julio de 2026.

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