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Una mexicana más: la reacción de la esposa de Julián Quiñones que divide opiniones previo al México vs Corea

La ausencia de la esposa en el Mundial y el pasado colombiano del delantero han reavivado opiniones divididas entre la afición sobre su integración al Tri

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La esposa de Quiñones le mandó su apoyo a la distancia por videollamda. @julianquinones33
La esposa de Quiñones le mandó su apoyo a la distancia por videollamda. @julianquinones33

El respaldo familiar de Julián Quiñones ha cobrado protagonismo en las horas previas al esperado duelo entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026.

Entre mensajes de ánimo, la esposa del delantero del Tri, se ha manifestado públicamente y su reacción ha generado opiniones divididas entre la afición mexicana en redes sociales.

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La atención sobre el atacante colombiano naturalizado se incrementó tras su actuación en el debut de la Selección Mexicana, donde anotó el primer gol del torneo.

Esta acción no solo lo catapultó al centro del debate futbolístico, sino que también reforzó la admiración y el respaldo de los aficionados hacia su figura.

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El mensaje de Ana Gabriela a la distancia y la reacción en redes

En medio de los preparativos para el segundo partido del Grupo A, Ana Gabriela Amato, utilizó sus redes para enviar un mensaje de apoyo a su esposo, quien actualmente permanece concentrado con el equipo nacional.

La distancia física entre ambos podría explicarse porque Quiñones milita en un club de Arabia Saudita, lo que ha obligado a la pareja a mantener el contacto a través de videollamadas y mensajes constantes durante el torneo.

El hecho de que Ana Gabriela no acompañe a Quiñones en el Mundial también ha generado comentarios encontrados. Algunos ven en ello una muestra de confianza y apoyo a la distancia, mientras que otros remarcan este detalle para cuestionar su presencia en tierras nacionales.

@julianquinones33
@julianquinones33

Además, la decisión de Quiñones de representar a México en lugar de Colombia sigue siendo tema de conversación, sumando matices al debate sobre identidad dentro de la afición.

Las palabras de Ana Gabriela han generado respuestas diversas entre los seguidores del Tri. Algunos consideran que su gesto simboliza integración y respaldo a la causa mexicana, destacando el papel de la familia en la motivación de los futbolistas.

Otros, en cambio, interpretan la manifestación como una muestra más de la polémica naturalización de Quiñones, que aún divide opiniones en ciertos sectores de la afición.

La conversación en redes se ha intensificado, de igual manera, en el aspecto positivo al entorno del jugador, especialmente tras la clasificación de Quiñones como uno de los mejores jugadores del certamen hasta el momento.

El delantero, que ya superó críticas iniciales, se ha transformado en un referente incuestionable dentro del entorno de la selección, consolidando su posición como motor ofensivo y figura central del equipo.

Julián Quiñones fue el primer jugador en anotar un gol en la Copa del Mundo 2026, es el primer colombiano en la historia en alcanzar este registro. Lo hizo ante Sudáfrica en el partido inaugural al minuto ocho - crédito Reuters
Julián Quiñones fue el primer jugador en anotar un gol en la Copa del Mundo 2026, es el primer colombiano en la historia en alcanzar este registro. Lo hizo ante Sudáfrica en el partido inaugural al minuto ocho - crédito Reuters

Contexto previo al partido México vs Corea del Sur

El encuentro con Corea del Sur representa el reto más exigente hasta ahora para México en el Mundial, ya que ambos equipos suman tres puntos tras ganar en su debut.

El partido definirá el liderato del grupo y se jugará en Guadalajara, donde la Selección Mexicana cuenta con el impulso de su público.

La suspensión del defensor César Montes, quien vio la tarjeta roja ante Sudáfrica, ha obligado al técnico Javier Aguirre a buscar alternativas en la defensa.

Por su parte, Corea del Sur llega con la amenaza de su estrella Heung-min Son y el recuerdo de la victoria mexicana sobre los surcoreanos en el Mundial de 2018.

La actuación de Quiñones, el entorno emocional y el ambiente en las redes sociales reflejan la complejidad que rodea a la selección mexicana en este Mundial.

El desenlace del partido contra Corea del Sur servirá para medir no solo el rendimiento deportivo del equipo, sino también el pulso de una afición que se debate entre la aceptación total de sus nuevos referentes y la defensa de sus tradiciones futbolísticas.

Em este caso, el apoyo de Ana Gabriela Amato se ha convertido en un símbolo de las nuevas dinámicas que atraviesa la selección mexicana, donde los lazos personales y la diversidad de origen redefinen el sentido de pertenencia tanto dentro como fuera del campo.

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