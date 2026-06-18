Javier Aguirre revela cómo la Hormiga González se ganó un lugar con el Tri para el Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)

La Selección Mexicana está por enfrentar uno de los partidos más importantes de la Copa Mundial 2026, su duelo ante Corea del Sur definirá el liderato del Grupo A y con ello se conocerán las posibilidades que tiene el Tri para avanzar a la siguiente ronda de eliminatorias.

La táctica ofensiva será uno de los aspectos más importantes que Javier Aguirre deberá considerar para este juego, y es que, los nuevos perfiles generacionales que están compitiendo en este Mundial 2026 han generado expectativa entre la afición. Uno de los perfiles más queridos por el público es Armando La Hormiga González, el jugador de Chivas.

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Recientemente, en conferencia de prensa, el Vasco Aguirre reveló detalles sobre cómo la Hormiga González logró ganarse un lugar en la selección al Mundial 2026. El delantero de 23 años ya debutó con el equipo azteca, por lo que se espera que acumule más minutos en el segundo partido ante Corea.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Press Conference - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 10, 2026 Mexico coach Javier Aguirre during the press conference REUTERS/Henry Romero

Armando González se integró al equipo nacional gracias a una temporada sobresaliente con Chivas, en la que anotó 24 goles y se consolidó como pieza clave en la ofensiva. El canterano tapatío convenció al cuerpo técnico por su contundencia y madurez, lo que lo llevó a ser considerado entre los 26 convocados para la Copa del Mundo.

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Los motivos de Aguirre para elegir a la “Hormiga” González

Aguirre detalló que, en principio, la Hormiga no figuraba entre los favoritos para ocupar un sitio en la convocatoria. Sin embargo, la cantidad de goles y su desempeño constante hicieron que el técnico nacional reconsiderara su decisión. “Nos agarró a todos en curva, se subió al camión a base de goles y así se ganó su lugar. Es muy joven y tiene muchas ganas de aprender”, comentó el director técnico.

El estratega señaló también la fortaleza de la competencia interna: Raúl Jiménez y Guillermo Martínez cuentan con trayectorias consolidadas y se perfilan como referentes en la delantera. Aun así, fue el rendimiento de La Hormiga González lo que marcó la diferencia y le abrió las puertas al máximo reto futbolístico.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa, Armando Gonzalez and Luis Romo celebrate after the match REUTERS/Hannah Mckay

Tras ser considerado originalmente como cuarto delantero, el técnico le otorgó su respaldo y la oportunidad de debutar en el partido inaugural ante Sudáfrica. Así, la Hormiga cumplió su sueño mundialista a los 23 años, al ingresar al campo por Jiménez en el Estadio Ciudad de México.

El punto de inflexión para la convocatoria al Mundial 2026

La decisión clave para incluir a la Hormiga González llegó al cierre de temporada con Chivas. Sus goles decisivos y la obtención del campeonato de goleo cambiaron la perspectiva que el cuerpo técnico tenía de él, lo que derivó en su integración a la convocatoria final.

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El debut mundialista de Armando González, al ingresar en el duelo ante Sudáfrica por Raúl Jiménez, se destacó entre los momentos más importantes del plantel en esta nueva etapa, consolidando al atacante como una de las sorpresas del proceso.

Reacciones y expectativas para el ciclo mundialista

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico fans inside the stadium before the match REUTERS/Hannah Mckay

La presencia del joven delantero ha generado nuevas expectativas dentro de la selección mexicana. Jiménez mantiene la titularidad, y Guillermo Martínez goza de la confianza del técnico, mientras que la irrupción del futbolista tapatío representa una competencia real para próximos partidos, particularmente ante Corea del Sur y Chequia.

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Javier Aguirre ha reconocido que la actitud y la pasión del canterano contagian al grupo y revitalizan el ambiente del vestidor. Será a las 19:00 horas centro que México se enfrentará a Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara, segundo partido mundialista del Tricolor y buscará quedarse con los tres puntos del encuentro. Desde que el combinado nacional llegó a tierras tapatías, la afición se ha mostrado entusiasmada con la presencia del equipo nacional.