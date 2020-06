"Esto no es Nueva York. Es distinto”: López Obrador defendió los resultados de México contra el COVID-19

Foto: Presidencia.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que el aumento en muertes por COVID-19, que se reportó ayer durante la conferencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se debió a un ajuste en los datos de defunciones que no se habían consignado, y aseguró que no hubo 1.000 fallecidos por coronavirus en un día en el país.

"Esto no es Nueva York. Es distinto”, expresó el mandatario al presentar “una gráfica aplanada” de contagios y fallecimientos por coronavirus en la zona metropolitana del Valle de México.

Desde Palenque, Chiapas, en donde se encuentra realizando una gira de trabajo, López Obrador ofreció su habitual conferencia de prensa matutina. Ahí, un reportero le preguntó: “¿Hay riesgo de que se convierta en Nueva York y se disparen los contagios?”.

“No, porque ya no… Porque, además, si fuese por la nueva etapa se expresaría después”, contestó el mandatario.

López Obrador defendió la estrategia de su administración frente a la pandemia de coronavirus COVID-19, la cual calificó como “correcta“.

“La estrategia ha sido correcta, tuvimos la suerte de que no nos pegó primero la pandemia (…) nos dio tiempo para prepararnos”, subrayó.

El mandatario mexicano aseguró que “nos ha ayudado mucho el que la conducción de la estrategia esté en manos de especialistas, de científicos”.

“Tenía tiempo que no había un secretario de Salud como el doctorJorge Alcocer, que es un científico, un Premio Nacional de Ciencias. Hubo tiempos en que (los secretarios de Salud) eran abogados, economistas, ahora es un investigador del más alto nivel. El subsecretario Hugo López-Gatell lo mismo, un experto, un especialista”, afirmó.

Reiteró que si se llega a registrar un rebrote de COVID-19 en la nueva normalidad, van a sugerir el cierre de establecimientos y la vuelta al confinamiento.

“Si se presentara rebrote, de inmediato se toman medidas. Lo más importante es salvar vidas. Es una pandemia. No se puede desaparecer el virus”, dijo.

Sin embargo, el mandatario federal llamó a la población a seguir observando las recomendaciones sanitarias cómo quedarse en casa y procurar los cuidados a adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

“Lo más importante es la vida de las personas eso es lo que se pone en el centro. Nosotros no vamos a poner en riesgo la vida de las personas”, refirió el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa.

Cuestionado sobre si es oportuno retomar ciertas actividades económicas en medio del momento más álgido de la pandemia, López Obrador señaló que no se debe exagerar en las medidas de restricción a la población.

Apuntó que durante estos dos meses, los mexicanos han hecho un sacrificio mayor para evitar la propagación del virus.

“Yo espero que ceda que se mantenga en descenso la pandemia si no fuese así pues vamos a tomar las medidas que se necesiten y no tenemos mayor problema porque la gente a pesar de que ya lleva tiempo en el confinamiento actúa con mucha responsabilidad pero no queremos exagerar, pedir más sacrificios de los necesarios”, subrayó el presidente de la República.

López Obrador aclaró que debido a un ajuste en el conteo de fallecidos por COVID-19 en el país, ayer miércoles se elevó la tasa de muertes.

La víspera, la Secretaría de Salud federal informó que se registraron mil 92 muertos, por lo que sería el día más letal de la infección en el país.

“Esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización”, puntualizó el mandatario federal.

“No significa que hayan fallecido en un día mil personas, eso lo quiero dejar muy claro”, dijo en conferencia de prensa desde esta entidad.

Cuestionó a medios de información por querer generar alarma sobredimensionada entre la población sobre el manejo del gobierno de la pandemia y acusó que los ataques que provienen de la prensa es porque quieren proteger intereses creados y buscan apuntalar la corrupción.

Aclaró que tan sólo ayer en la Ciudad de México se registraron 157 fallecidos y un día antes 271 muertos por coronavirus, sin embargo, rechazó que el país esté dentro de las naciones que más muertos acumulan por la emergencia sanitaria cómo Estados Unidos, Francia o Brasil.

De acuerdo con datos presentados por López Obrador, Bélgica, España y el Reino Unido tienen más muertos por la pandemia del coronavirus y México se encuentra en el sitio 18 a nivel mundial.

“Es importante saber lo que está sucediendo en el mundo porque se está trabajando, mucha gente está arriesgando su vida para salvar la vida de otros. No podemos caer en una actitud derrotista, fatalista, tenemos que salir adelante como vamos a salir, no quiere decir que no tengamos la pandemia, sí, y es terrible y causa pérdida de vidas humanas y dolor, pero vamos a seguir domando la pandemia”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo federal puntualizó que el país se mantiene con una tasa baja de letalidad por la pandemia en gran medida por el acatamiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad. “Si tenemos estos resultados quiero subrayar que se trata del buen comportamiento de la gente, de los mexicanos que se han quedado en casa”.