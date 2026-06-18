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Paola Sasso expande su presencia con “El Chal”: el nuevo show digital que conquista a la audiencia latina

El show digital llega con el objetivo de conectar a una generación latina que consume contenido auténtico y sin fronteras

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Paola Sasso expande su presencia con “El Chal”: el nuevo show digital que conquista a la audiencia latina (Foto: Televisa)
Paola Sasso expande su presencia con “El Chal”: el nuevo show digital que conquista a la audiencia latina (Foto: Televisa)

El pasado 6 de mayo del 2026, Paola Sasso estrena “El Chal con Pao Sasso”, el show digital de TelevisaUnivision que llega a plataformas como ViX, Spotify y YouTube, con el objetivo de conectar a una generación latina que consume contenido auténtico y sin fronteras.

La apuesta se enfoca en consolidar el formato multiplataforma y sumar a la estrategia de contenido de la empresa, en un contexto donde la demanda por propuestas frescas y cercanas marca la pauta del entretenimiento en español, según reveló Sasso en entrevista con Infobae México.

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La conductora, quien ha logrado una sólida presencia en México y Estados Unidos, destacó que el formato logra captar la atención de audiencias diversas y cruzar límites geográficos y culturales.

Rompimos récords como el pódcast más exitoso de todos los tiempos que ha tenido TelevisaUnivision”, afirmó Sasso. El lanzamiento se producirá en distintas etapas: primero en ViX y plataformas de audio, después en Univision y radio, y finalmente en YouTube, ampliando el alcance a una audiencia global.

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El formato: cercanía y espontaneidad como sello

“El Chal con Pao Sasso” se diferencia por su enfoque en conversaciones sin guión, espontáneas y con un tono íntimo. La propuesta busca dejar atrás la rigidez de las entrevistas tradicionales y ofrecer un espacio donde los invitados —artistas, cantantes y figuras con algo que aportar— puedan mostrarse con mayor naturalidad.

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Sasso explicó a Infobae México: “Es esta plática supercasual, superorgánica, entre amigos, que los invitados se les olvida que está la cámara y se acaba El Chal y seguimos echando el chal”.

La idea surgió desde la experiencia de Sasso como comunicóloga y su trabajo en radio y televisión, lo que le permitió identificar la necesidad de un espacio donde la autenticidad prevalezca. “Lo que tiene de especial este show, pues soy yo”, bromeó, y agregó: “Yo soy muy espontánea, me gusta mucho ser positiva, la comedia. Entonces, creo que lo que hace que funcione este pódcast es que conectamos”.

Multiplataforma y alcance global: la apuesta de TelevisaUnivision

El programa forma parte de la estrategia de TelevisaUnivision para fortalecer su catálogo digital en ViX y consolidar una oferta dirigida a “La Nueva Latina”, una generación que consume contenido en plataformas digitales, valora la autenticidad y busca verse reflejada en historias culturales.

El show se encuentra disponible en ViX, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Pandora, SiriusXM, Claro Música y Trebel. Además, la transmisión en Univision y estaciones afiliadas, junto con el estreno en YouTube, permite llegar a públicos tanto en México como en Estados Unidos.

La expansión a radio representa otro paso en la diversificación del contenido, lo que ha permitido a Sasso construir una audiencia que la sigue a través de los distintos medios. “Estamos en televisión en vivo todos los sábados en Univision, estamos en YouTube y ya se está cerrando todo el tema de radio, tanto en México como en Estados Unidos”, explicó.

Identidad, raíces y el sueño latino en Estados Unidos

Paola Sasso expande su presencia con “El Chal”: el nuevo show digital que conquista a la audiencia latina
Paola Sasso expande su presencia con “El Chal”: el nuevo show digital que conquista a la audiencia latina

Sasso reconoce que el éxito del proyecto también radica en la identificación que logra con la comunidad latina que vive y trabaja en Estados Unidos. “Es el American dream. La gente que vive aquí sabe la friega que es trabajar acá. Suena muy bonito, pero aquí se trabaja durísimo, hay muchos esfuerzos”, relató. A través de “El Chal”, la conductora busca generar un sentido de pertenencia y familia para quienes extrañan sus raíces mexicanas.

La conductora expresó sentirse orgullosa de representar a México y a las mujeres mexicanas en el extranjero: “Soy una mexicana que dejó toda su vida, literal de un día a otro, para venirme a Estados Unidos a representarnos. Estoy aquí muy orgullosa de ser mexicana, de representar a la mujer, de representar a México”.

El valor de las conversaciones orgánicas

Uno de los elementos que distingue al show, según Sasso, es la capacidad de abordar temas poco comunes y propiciar momentos genuinos. “No es algo preparado, no es algo guionado, no es la preguntita que ya te escribieron para que hagas. Es tan orgánico que gusta para echar el chal con tu cafecito”. La conductora subrayó que el espacio también permite tocar temas controversiales y sensibles, lo que contribuye a que la audiencia se identifique y encuentre valor en cada episodio.

“El contenido que tenemos que consumir es el que te hace sonreír, el que te enseña y el que te hace crear familia. Eso es El Chal”, concluyó Sasso para Infobae México.

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