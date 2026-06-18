Revendedor mexicano habría huido con 14 millones de pesos en boletos bajo la excusa del fallecimiento de su madre

La promesa de accesos a zonas exclusivas para el Estadio Ciudad de México se vino abajo días antes del debut, con afectados que reportan pérdidas de hasta 90 mil pesos. (Especial)

Un presunto fraude millonario con boletos para la inauguración del Mundial 2026 mantiene a decenas de aficionados a la espera de justicia.

El principal acusado, Edgar Daniel Ramírez Arévalo, habría desaparecido tras cobrar por entradas que nunca entregó, escudándose en la supuesta muerte de su madre. La cifra señalada ronda los 14 millones de pesos.

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El fraude millonario se hizo público días antes del partido México vs Sudáfrica en el Estadio Azteca, cuando Ramírez dejó de contestar llamadas y mensajes. REUTERS/Carlos Perez Gallardo

La historia cobró notoriedad cuando, pocos días antes del partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, Ramírez dejó de contestar mensajes y llamadas. La excusa del duelo familiar fue desmentida por su propia madre, quien incluso difundió una ficha de búsqueda.

Ramírez ofreció boletos para zonas exclusivas y cobró anticipos millonarios

La oferta de Ramírez atrajo a decenas de compradores con la promesa de entradas en zonas privilegiadas del Estadio. Los pagos se realizaron semanas antes del evento, bajo la certeza de lugares para el partido inaugural.

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Edgar Daniel Ramírez Arévalo ofrecía boletos para plateas altas, bajas y de media cancha, con precios entre los 23 mil y 90 mil pesos cada uno.

Los afectados realizaron depósitos y transferencias confiando en la entrega de los accesos antes del encuentro.

La última promesa de entrega fue para el 9 de junio ; a partir de esa fecha, Ramírez cortó toda comunicación .

El monto estimado por todos los pagos alcanza los 14 millones de pesos.

El acusado ofreció boletos para zonas exclusivas del Estadio Ciudad de México, con precios de 23 mil a 90 mil pesos por entrada. REUTERS/Raquel Cunha

Tras el incumplimiento, las víctimas difundieron su caso en redes sociales para advertir a otros y exigir la devolución de su dinero.

Ficha oficial de búsqueda describe el último paradero de Ramírez

Tras el incumplimiento, la familia de Ramírez denunció su desaparición ante las autoridades del Estado de México. La ficha de búsqueda se difundió ampliamente, acompañada de datos físicos y vestimenta.

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Desaparecido el 7 de junio en Cuautitlán Izcalli , Estado de México .

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió la ficha de búsqueda describiendo que vestía playera negra, chamarra azul marino con escudo de futbol, pantalón de mezclilla azul marino y tenis negros.

Datos físicos: 1.68 metros de estatura , 84 kilogramos , tez morena, cicatriz quirúrgica en la rodilla izquierda.

Tres días después, autoridades confirmaron que Ramírez fue localizado, sin detallar condiciones ni informar sobre una posible investigación penal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió una ficha por su desaparición el 7 de junio en Cuautitlán Izcalli. (Foto: @COBUPEM)

Por otro lado, la madre de Ramírez negó públicamente el fallecimiento que su hijo usó como excusa y colaboró en la difusión de la búsqueda.

Afectados exigen reembolsos y alertan sobre fraudes en la reventa

La falta de respuesta oficial ha llevado a los afectados a organizarse para buscar justicia y advertir a otros aficionados sobre los riesgos de comprar con revendedores.

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Compradores reportan pérdidas de hasta 90 mil pesos por entrada.

Las víctimas compartieron testimonios y se mantienen a la espera de la devolución de su dinero .

El caso evidencia la vulnerabilidad de los aficionados ante fraudes en la reventa de boletos.

Los afectados realizan depósitos y transferencias semanas antes del evento, con la promesa de recibir los accesos antes del encuentro. (Foto: Facebook)

De esta manera, el caso de Daniel Ramírez sigue abierto, con decenas de personas afectadas a la espera de una resolución y la devolución de los recursos por entradas que nunca aparecieron.