“Ha fallado y punto”: José Narro arremetió de nuevo contra López-Gatell y el sistema de salud mexicano

Narro aseguró en una entrevista con El Universal que López-Gatell ha tenido múltiples equivocaciones (Foto: Archivo)

Son constantes los roces entre el Hugo López-Gatell y el exrector de la UNAM, José Narro Robles, quien ahora arremetió al decir que, a su manera de ver los resultados, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud ha fallado en su trabajo.

El también ex secretario de Salud en el gabinete de Enrique Peña Nieto aseguró en una entrevista con El Universal que López-Gatell ha tenido múltiples equivocaciones en las fechas de supuestos picos máximos, descenso de contagios o en lo datos de una supuesta curva aplanada.

Por otra parte, criticó que los cálculos de límites de muertes hayan cambiado tan drásticamente con el paso del tiempo, pues iniciaron con 6 mil, continuaron con 8 mil y en sus últimas declaraciones, López-Gatell habló de un máximo de hasta 30 mil muertes por la enfermedad COVID-19.

De acuerdo con las declaraciones del ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una epidemia se maneja con información veraz y oportuna, características que el sistema de salud en México no ha mostrado. Además, aseguró que carecieron de una preparación previa y se convirtió finalmente en protestas y afectaciones al personal de salud.

“El propio subsecretario ha reconocido que se navega sin cata de navegación. Se tiene que apoyar uno en el conocimiento científico y México es uno de los países con menos pruebas", aseguró Narro.

José Narro Robles aseguró que una epidemia se maneja con información veraz y oportuna, características que el sistema de salud en México no ha mostrado (Foto: Cuartoscuro)

Sobre Hugo López-Gatell, el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que “ha fallado y punto, no puede haber ninguna duda”. Dijo que parte del problema es que sus declaraciones se contradicen constantemente, pues "como dice una cosa dice otra”.

Narro argumentó que son esas fallas en la información las que generan incertidumbre entre la población. Además, aseguró que la responsabilidad no debe recaer en los estados, pues el gobierno federal es quien debe articular las acciones a través del secretario de salud y el Consejo de Salubridad General.

Sobre las 11,729 muertes que reportó la Dirección General de Epidemiología hasta el 3 de junio, Narro aseguró que las cosas pudieron manejarse mejor porque la Secretaría de Salud Federal tuvo tiempo para prepararse, pues “supimos desde enero que había posibilidades de tener este problema”.

Además, deseó que no se llegue a la cifra de 30 mil muertes y que “encontremos el camino para detener el incremento de contagios"; sin embargo, opinó que ha faltado el sentimiento de cercanía, de calidez o de preocupación por la vida humana.

José Narro Robles deseó que no se llegue a la cifra de 30 mil muertes (Foto: Cuartoscuro)

“No son números, no son cifras nada más, son personas con nombre y apellido, son gente que tienen familiares y amigos. Eso nos tiene que preocupar. Yo de pronto veo que todo se refleja en una gráfica, en un cuadro, en un número, en una cifra y no... perdón. Yo deseo que eso no pase", dijo a El Universal.

Por último, aseguró le preocupa la forma en que hizo la reapertura o regreso a la nueva normalidad y hasta criticó la decisión que tomó López Obrador de volver a las giras al interior de la república, pues no parece un buen momento.

“Yo sé que él toma la decisión, que él sabe lo que está haciendo en su persona, pero ahí se debe tener mucho cuidado, ¿qué va a pasar con la posibilidad de llegar a miles de muertes más?”, dijo el ex funcionario público.

