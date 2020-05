“Dejaron el sistema en ruinas”: López Obrador respondió a las críticas de los ex secretarios de Salud de Calderón y Peña Nieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de las críticas que han hecho los ex secretarios de Salud José Narro, Julio Frenk Mora y Salomón Chertorivski, a la estrategia y cifras del gobierno federal sobre el avance del coronavirus.

“Tiene que ver con los intereses políticos, partidistas, todos ellos estuvieron en gobierno con partidos opositores a nuestro gobierno y yo creo que los mexicanos saben quién es quién en el tema de salud, que dejaron como está el sistema de salud, no miento, lo estamos levantando, lo dejaron en ruinas, imperó la corrupción, se robaban hasta el dinero de las medicinas, cientos de hospitales inconclusos por todo el país, un cementerio de hospitales, de centros de salud abandonados”, estableció el mandatario en su tradicional conferencia de prensa.

El miércoles el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recordó que durante la gestión de José Narro, uno de sus principales críticos, se abandonaron más de 300 hospitales.

“Hagan la investigación cuántos hospitales abandonados en Oaxaca, Chiapas, Yucatán. No sé quién era secretario de Salud en ese entonces, me tocó ir a Ciudad Juárez, con un hospital que inauguraron, pusieron la fachada como escenografía, se cortó el listón y lo dejaron inaugurado, pero adentro quedó en obra negra y desde luego que lo cobraron”, recordó López Obrador.

Los ex funcionarios cuestionan la veracidad de las cifras que presenta diariamente el gobierno federal, que fijó este 8 de mayo como el pico máximo de la pandemia en México.

“De todas maneras, ellos, los ex secretarios de Salud tienen todo el derecho de opinar, de manifestarse, de criticar, de disentir, pero es la gente la que tiene qué opinar sobre esto. Yo decía que eso que llamaban seguro popular, ni era seguro, ni era popular, no había medicinas, no había médicos y mucha corrupción”, acotó López Obrador.

“Es natural que ellos no vean con buenos ojos lo que nosotros estamos haciendo, qué bueno que haya debate, nosotros le tenemos mucha confianza al Dr. Alcocer que es un científico, pero además un hombre honesto”.

Como hizo durante la semana, López Obrador dio un espaldarazo al subsecretario de Salud. “López-Gatell, al que más critican, es una persona honesta, con cultura general”.

Información en desarrollo...