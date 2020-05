México tiene su día más letal desde que empezó la pandemia de COVID-19 con 501 muertes en 24 horas

El país registró su número más alto de muertos en 24 horas (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Este martes 26 de mayo las autoridades sanitarias dieron a conocer el mayor número de muertes en 24 horas con 501 decesos. Según dichas cifras, 8,135 personas han perdido la vida, siendo 7,633 el registro del pasado lunes 25 de mayo.

Con esta cantidad, el país se colocó en el noveno lugar a nivel mundial en cuanto al número de decesos, según la Universidad Johns Hopkins. Además, de acuerdo con los datos del gobierno, hay 74,560 casos positivos acumulados, 3,455 nuevos contagios respecto al día anterior. Adicionalmente se contabilizaron 716 fallecimientos sospechosos.

14,718 personas han presentado síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días (Foto: Daniel Becerril/ Reuters)

Como parte del informe diario sobre COVID-19, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, dio a conocer que suman 14,718 contagios activos, lo que quiere decir que dichos pacientes presentaron síntomas en los últimos 14 días.

En cuanto al número de casos sospechosos acumulados, la cifra asciende a 31,878 y las pruebas que han arrojado resultados negativos suman 128,691. El total de las personas estudiadas con sospecha de COVID-19 en el país, según lo informado por el epidemiólogo, es de 235,129. Asimismo, dio a conocer que van 65 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia y faltan cuatro días más.

En 24 horas, los contagios aumentaron 3,455, según autoridades sanitarias (Foto: SSa)

En el panorama internacional se han registrado 5,404,483 casos positivos acumulados a nivel global. De estos, 1,315,762 (el 24%) pertenecen al grupo de pacientes que son activos y fuentes de contagio. La tasa de letalidad global está en 6.4 por ciento. Además, el funcionario informó que América es la región más afectada por la pandemia, ya que alberga al 54% (710,792 casos confirmados activos), mientras que Europa acumula al 21.7% (285,956 casos).

Sobre las cifras por entidad federativa, los datos arrojan que la Ciudad de México continúa registrando el número más alto de contagios y defunciones a nivel nacional, con 20,999 y 2,166, respectivamente.

No obstante, en cuanto a los casos confirmados activos a la cabeza se posiciona la Ciudad de México (3,673) y le siguen el Estado de México (1,749), Veracruz (729), Tabasco (628), Baja California (604) y Puebla (574).

En la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California se han presentado el mayor número de muertes por coronavirus (Foto: SSa)

Por otra parte, Alomía explicó que la tasa de incidencia de casos activos por cada 100,00 habitantes en la entidad federativa es de 11.5. La capital mexicana es el estado con la mayor carga de enfermedad dentro de la epidemia activa (40.72%), destacando además Tabasco (24.41%), Yucatán (17.35%), Baja California (16.61%), Tlaxcala (15.79%), Hidalgo (15.64%) y Sinaloa (15.55%)

Según los conteos oficiales, las cinco entidades más afectadas, en cuanto a las personas que han fallecido por la enfermedad, son la Ciudad de México a la cabeza, seguida en orden descendente por el Estado de México, Baja California, Tabasco y Sinaloa.

La disponibilidad de camas de hospitalización general y con ventilar continúa disminuyendo (Foto: SSa)

Aunado a esto, los centros de salud destinados a la atención de pacientes con coronavirus continúan registrando saturación de capacidad. Conforme a los datos de la Secretaria de Salud, hasta el último corte del 25 de mayo, a nivel nacional, 62% de lugares de hospitalización general están disponibles y 38% ocupados. En camas con ventiladores 66% están disponibles y 34% han llegado al límite de su capacidad.

No obstante, en la Ciudad de México únicamente se cuenta con una capacidad del 23% del total de camas de hospitalización general ante un 77% de ocupación. En cuanto a la atención con ventiladores, dicha entidad tiene un 62% de espacios llenos y 38% de disponibilidad.

López Obrador aseguro esta mañana que aun se cuenta con camas suficientes para atender a pacientes contagiados con el virus SARS-CoV-2 (Foto: José Luis González/ Reuters)

Este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la estrategia para frenar la propagación de la enfermedad por coronavirus sí funcionó.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario extendió su reconocimiento al personal sanitario por salvar vidas y a quienes se hará una condecoración. “Funcionó la sana distancia, las decisiones que se tomaron a partir de las recomendaciones de los técnicos, de los médicos, de los científicos, eso nos ayudó mucho”, celebró.

López Obrador volvió a referir que la mitigación en la transmisión de la enfermedad fue posible gracias al esfuerzo de la ciudadanía, y dijo que si no hubiera sido así, la pandemia “nos hubiese rebasado”.

"Estamos haciendo nuestro trabajo y no nos vamos a cansar de reconocer el apoyo del pueblo para seguir las recomendaciones. Ha sido fundamental, si no, no estaríamos en la situación en la que nos encontramos, nos hubiese rebasado la pandemia, eso no sucedió afortunadamente tenemos las camas de hospitalización suficientes, de terapia intensiva, los médicos, los equipos que no se tenían, los ventiladores y se puede enfrentar la epidemia en una situación mejor, mucho mejor y salvar más vidas”, explicó.

