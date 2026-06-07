Sudáfrica suma otro empate ante Jamaica en su último partido de preparación antes de enfentar a México en el Mundial 2026

La Selección de Sudáfrica cerró su preparación rumbo al Mundial 2026 con un empate 1-1 frente a Jamaica en un partido a puerta cerrada en el Estadio Hidalgo de Pachuca.
El resultado, lejos de aportar confianza, volvió a exponer las debilidades del conjunto africano, que no ha podido ganar un solo partido en lo que va del año y llega al torneo con una racha negativa que preocupa a su afición.
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El equipo dirigido por Hugo Broos mostró destellos en la primera mitad pero la falta de contundencia y las desatenciones defensivas reaparecieron en los minutos finales, permitiendo el empate caribeño.
Una preparación sudafricana llena de tropiezos
Sudáfrica no sólo empató hoy contra Jamaica, también arrastra una serie de resultados negativos que ponen en duda su nivel competitivo de cara al compromiso más importante del futbol:
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- Empate 1-1 contra Panamá en marzo.
- Derrota 1-2 frente a Panamá en el segundo amistoso.
- Empate 0-0 contra Nicaragua en Johannesburgo.
- Igualada 1-1 frente a Jamaica en Pachuca.
La falta de victorias en partidos de preparación refleja un problema estructural que preocupa al cuerpo técnico y a la afición.
Con cinco partidos sin victoria en 2026, los Bafana Bafana afrontarán el debut contra México en el Estadio Azteca con más dudas que certezas.
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Appollis brilla, Foster genera dudas
El atacante Oswin Appollis fue la chispa ofensiva contra Jamaica al marcar el gol sudafricano, mostrando liderazgo y capacidad de definición.
Sin embargo, Lyle Foster, máximo referente ofensivo de los Bafana Bafana, ha quedado en deuda, especialmente tras fallar un penal clave en el amistoso contra Nicaragua.
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- Appollis: anotó el gol contra Jamaica y se consolidó como referente ofensivo.
- Foster: erró un penal en el amistoso previo, reflejando la falta de contundencia.
- Problema recurrente: Sudáfrica genera ocasiones pero no logra capitalizarlas.
En este sentido, el ataque sudafricano demuestra dependencia de individualidades y carece de la efectividad necesaria para competir en un torneo de máxima exigencia.
El reto de enfrentar a México en el debut
El empate contra Jamaica condiciona el estado anímico de Sudáfrica antes de enfrentar a México en el partido inaugural del Mundial.
El Estadio Ciudad de México será el escenario donde los africanos buscarán romper su mala racha y demostrar que pueden competir.
- Debut mundialista: México vs Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca.
- Aspectos positivos: adaptación a la altitud en Pachuca y momentos de orden colectivo.
- Aspectos negativos: falta de victorias, errores defensivos y poca contundencia en ataque.
Así, Sudáfrica encara la Copa Mundial con ilusión pero también con serias dudas, consciente de que deberá elevar su nivel si quiere sorprender en el duelo inaugural y evitar que la presión lo supere en un grupo en el que México parte como amplio favorito.
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