Segob exhorta a CNTE a concluir protesta en el Zócalo tras propuesta de SEP e ISSSTE: maestros podrían intensificar protestas por Mundial

La CNTE mantiene plantón en calles aledañas al Zócalo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el diálogo entre la CNTE y el gobierno no se ha roto, a seis días de que el magisterio comenzara movilizaciones en calles de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación (Segob) encabezada por Rosa Icela Rodríguez emitió este este 6 de junio un exhorto a la Coordinadora para concluir el plantón en el Zócalo, tras las propuestas presentadas por la SEP y el ISSSTE en torno a las dos principales demandas del magisterio.

El riesgo de que las protestas se intensifiquen con la llegada del Mundial de Futbol 2026 pesa sobre las negociaciones, además, el comunicado emitido por Segob enmarca que prolongar las manifestaciones afecta a estudiantes, trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico.

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