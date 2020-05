López Obrador habló del misterioso asesinato de ex funcionario de Peña Nieto y pidió evitar el “escándalo”

FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló este martes sobre el asesinato de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, ex titular de Unidad Política y Control Presupuestal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y pieza clave en la llamada “Operación Zafiro”.

López Obrador informó que la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía General de la República (FGR), ya se encuentran investigando el asesinato de Gamboa así como de sus familiares, ocurrido el pasado jueves en el fraccionamiento “Las Brisas”, del municipio de Temixco.

“Sí, este lamentable caso lo está atendiendo la fiscalía, ya tienen ellos la investigación, la fiscalía del estado y también la fiscalía de la República, por esta posible relación con los sucesos de Chihuahua y de desvíos de fondos”, explicó.

FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA

Reprobó este hecho que consideró de lamentable. “Aquí aclaro también que es reprobable que se le quite la vida a un ser humano, más cuando tiene que ver otras personas, no sólo es a él, sino a familiares, o sea, es algo que no debe celebrarse de ninguna manera. Eso no es justicia, eso es barbarie, eso es inhumano", dijo.

El titular del Ejecutivo aclaró que la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, no está interviniendo en la investigación hasta el momento, solo lo haría si la FGR lo solicita.

“La Unidad de Inteligencia Financiera no tiene injerencia en este asunto, sólo que la fiscalía de la República lo solicite, no podemos ser oficiosos y son casos que se tienen que manejar con mucha responsabilidad, de evitar el escándalo”.

FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA

Agregó que “en ese tema lo que les corresponde” es solicitar la extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, trámite que ya se realizó.

“Va a corresponder a la autoridad hacer la investigación. Nosotros en ese tema lo que nos corresponde, y ya se han hecho todos los trámites, es lo de la solicitud de la extradición del exgobernador de Chihuahua”, indicó.

Información en desarrollo