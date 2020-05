En vivo: “Funcionó la Jornada de Sana Distancia”, López Obrador informa sobre el avance de la epidemia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que la estrategia implementada para enfrentar la pandemia del coronavirus Covid-19 en el país funcionó.

“Funcionó la sana distancia, las decisiones que se tomaron a partir de las recomendaciones de los técnicos, de los médicos de los científicos, eso nos ayudó mucho”, agregó López Obrador, quien extendió su reconocimiento al personal sanitario por seguir ‘al frente de la batalla, arriesgando sus vidas’, y a quienes se les hará una condecoración.

López Obrador agradeció nuevamente a los ciudadanos por atender las recomendaciones y dijo, que si no hubiera sido así la pandemia “nos hubiese rebasado”.

“Estamos haciendo nuestro trabajo y no nos vamos a cansar de reconocer el apoyo del pueblo para seguir las recomendaciones. Ha sido fundamental, si no, no estaríamos en la situación en la que nos encontramos, nos hubiese rebasado la pandemia, eso no sucedió afortunadamente tenemos las camas de hospitalización suficientes, de terapia intensiva, los médicos , los equipos que no se tenían , los ventiladores y se puede enfrentar la epidemia en una situación mejor, mucho mejor y salvar más vidas”, explicó.

El mandatario mexicano ofrece su conferencia matutina desde Palacio Nacional, en compañía del secretario de Salud, Jorge Alcocer; el subsecretario Hugo López-Gatell, el canciller Marcelo Ebrard, entre otros funcionarios.

Información en desarrollo