Fabiola Martínez confirmó que fue amante del esposo de Karla Panini: “Sí tuve una relación íntima con Américo Garza”

Fabiola Martínez explicó que su relación con Américo Garza ocurrió antes de que él se casara con Karla Panini (IG: bellafaby/ malinfluencersmx)

La conductora Fabiola Martínez confirmó el rumor que venía circulando desde hace algunas semanas: fue amante de Américo Garza, el actual esposo de Karla Panini.

Sin embargo, como explicó a la revista TV Notas, su relación con el empresario se dio cuando él aún no estaba casado con Panini.

De acuerdo con el relato de Martínez, su cercanía con Garza ocurrió cuando ella entró al programa Guerra de Chistes y se fueron de gira por Estados Unidos.

"La verdad sí tuve una relación íntima con Américo Garza. Fue a mediados de 2015, en un tiempo en el que mi matrimonio tuvo una fractura y mi entonces esposo y yo nos dimos un tiempo; en ese momento fue cuando se dio una relación con Américo... Entré a Guerra de chistes y por esos días se nos presentó una gira por Estados Unidos; Américo era quien nos conseguía fechas. Yo lo ubicaba como el exesposo de Karla Luna (q.e.p.d.), porque se rumoraba en el medio que él y Karla Panini tenían un romance”.

Según Fabiola, Américo fue quien empezó a coquetearle. "Tiene mucho colmillo, te trata como reina, te tira mucho verbo. En la gira, todo el tiempo yo era la que decidía dónde íbamos a comer. Era tan obvio que quería conmigo , que mis compañeros Radamés (De Jesús) y La Jarocha decían que él era el papá, yo la mamá, y ellos nuestros hijos”.

A Martínez no le importó el rumor de la relación entre Garza y Panini, pues no lo veía como algo serio e incluso acordaron que al volver a Monterrey lo suyo se terminaría, pero no ocurrió así.

“Llegamos a Monterrey y nos seguíamos dando nuestras escapadas. Aunque éramos discretos, obvio la gente comenzaba a hablar de nosotros”, recordó.

Pero fue a principios de 2016, el año en que Américo Garza y Karla Panini se casaron, cuando Fabiola se enteró que él andaba con las dos.

Fabiola reveló algunos detalles íntimos de Garza (Foto: Instagram@bellafaby)

Según Martínez, "cachó" a Américo un día que recibió una llamada y ella escuchó que se trataba de Panini. Aunque en un principio le parecía inconcebible que si hubiera engañado a Karla Luna con su amiga, finalmente sí resultó ser la ex Lavandera, quien le hablaba para preguntarle por qué no le contestaba el teléfono.

Martínez cree que Panini sabía de la aventura que estaba teniendo Américo con ella y en alguna ocasión llegó a confrontar a Américo para que le confesara si andaba con Karla.

“Me confesó que sí andaba con ella, pero que las cosas no se dieron como lo contó Karla Luna. Me contó su versión, en la que él se puso como la víctima”.

Fabiola decidió terminar su relación con Américo y en abril de 2016 volvió a vivir con su esposo, pero Garza no dejaba de buscarla, así que un día se presentó al salón de fiestas de Panini y le contó la verdad, lo que la ex "Lavandera" tomó como una señal de que no le convenía el romance.

Según Martínez, en su momento le reveló todo a Karla Panini (IG: malinfluencersmx)

La situación se complicó cuando Garza llegó y trató de golpear a Martínez, según contó. "Ella se metió, le gritaba: ‘Déjala, eres un falso... mientras yo te amaba, tú jugabas conmigo. Le decías a ella que la amabas, y ella sólo jugó contigo, se divirtió contigo porque ella no te quiere, y mira lo que me hiciste; yo dejé todo por ti, mi trabajo, a mi hermana (Karla Luna), hice mucho, ¡y mira lo que me hiciste!’”.

Después de eso, Martínez se enteró de que Panini le dio el perdón a Américo solo si se casaba con ella y así ocurrió, pero según ella todo su matrimonio es una farsa, pues sabe que poco después de que terminó con Américo él se buscó a otra amante.

Fabiola le contó lo ocurrido a Karla Luna, quien dijo no ser como Panini y prefirió no revelar esa historia.

Lo que sí reveló Martínez fueron detalles íntimos de Garza, pues aseguró que no es buen amante e incluso habló del tamaño de su miembro.

