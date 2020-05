“He sido víctima de calumnias y mentiras”: Karla Panini se defendió y dejó ver que podría tomar acciones legales

Karla Panini ha estado de nuevo bajo una ola de críticas y ataques (IG: malinfluencersmx)

En medio de la nueva ola de ataques en su contra, que se ha recrudecido en los últimos días, la ex “Lavandera” Karla Panini emitió un comunicado para expresar su postura ante “las calumnias y mentiras” de las que ha sido objeto y además dejó ver que podría emprender acciones legales para proteger su imagen.

Panini subió a su cuenta de Twitter, este martes, un documento en donde habló de la situación que enfrenta desde hace algunos días.

Y es que, como se recordará, a raíz de la publicación de un audio de una conversación de 2014 entre ella, Karla Luna y Américo Garza, el nombre de Panini volvió a ser tendencia en Twitter y objeto de constantes ataques y comentarios en redes sociales y medios de comunicación.

Karla Panini inició su comunicado así:

“ Desde algún tiempo he sido víctima de múltiples calumnias, mentiras, amenazas, vejaciones y un sinnúmero de ataques tanto verbales de forma personal y directa, como de forma indirecta por medios electrónicos de difusión y en su caso de comunicación que evidentemente lesionaron mi imagen, honor y reputación personal y profesional, todo ello desde luego sin que exista ningún tipo de justificación sea de labor profesional Y/o periodística, como es el caso de la cuenta KarlaLuna_laverdad, persona que detrás de una cuenta digital agrede a mi persona, subiendo imágenes y contenido personal y privado”.

El comunicado de Karla Panini

Comentó entonces que solo tiene al 11 de mayo de 2020 una cuenta en Instagram llamada soy_luzdecritos, Karla Panini Facebook y panylachabella en Twitter.

“No me hago responsable de las falsas y absurdas publicaciones y declaraciones que circulan por diversas redes sociales, medios de comunicación y páginas de internet”, añadió.

“Por tanto me deslindo categóricamente de todas y cada una de las afirmaciones que equivocada, temeraria e infundadamente se atribuyen como hechas de mi persona”

Karla Panini decidió alzar la voz por medio de un comunicado (IG: malinfluencersmx)

Explicó que no es a través de las redes donde se debe resolver alguna situación legal y, sin advertirlo de manera directa, dejó ver que podría emprender acciones legales para evitar que se siga lesionando su imagen pública y continúen las intromisiones en su vida personal.

“Existe un amplio marco jurídico de protección y respeto a la imagen propia, la intimidad y la vida privada de las personas”.

Tanto a nivel nacional como internacional, señaló, hay formas de que se proteja la vida´privada de la invasión de terceros y evitar que la persona sea presentada de una manera errónea e impedir la divulgación de ciertos hechos, “fotografías, el espionaje o el uso abusivo de las comunicaciones privadas, por mencionar algunos derechos como ciudadanos en pleno uso y goce de facultades, revisto plenamente”.

Bajo fuego

Panini ha usado su cuenta de Twitter para responder a los recientes ataques en su contra, y luego de la difusión del audio, en donde se escuchaba a Karla Luna (su ex amiga y compañera en “Las Lavanderas”) acusarla de acabar con su matrimonio, la presentadora expresó en su red social:

“ No necesito demostrarle nada a nadie, tampoco voy a desaparecer de las redes debido al odio de gente que sigue enganchada en hacer daño por elegir ser feliz! Sigan inventado historias...."

Parte de las respuestas de Panini en Twitter

En otro tuit, compartió un fragmento de un video que ya había subido en abril de este año, también en respuesta a los ataques que entonces recibió.

En el fragmento de aquel material que Panini eligió para este nuevo escándalo expresaba: “Siento que no hay nada qué decir ni nada qué hablar. Me traen de tema como si yo fuera algo muy importante, la neta no, soy cero importante y la neta ni al caso cuando hay noticias mucho más importantes en este momento”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El escándalo de “Las Lavanderas”: el ex esposo de Karla Panini está en shock tras escuchar el audio de Karla Luna

El recuerdo de Karla Luna en el Día de las Madres: su hija compartió fotos y video inéditos de la fallecida “Lavandera”

Versículos bíblicos, el refugio de Karla Panini en medio de la polémica sobre “Las lavanderas”