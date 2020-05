La carta de Calderón a López Obrador: “Rectifique” y “no polarice” a los mexicanos

(Foto: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO)

El dos de diciembre de 2019, luego de que se cumplió el primer aniversario de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Felipe Calderón le envió una carta “con las reflexiones que yo creo son importantes para un presidente al cumplir un año”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Calderón Hinojosa reveló algunos pasajes contenidos en su libro “Decisiones Difíciles” que este lunes salió a la venta bajo el sello de la editorial Debate.

Calderón Hinojosa aseguró que la misiva enviada a López Obrador “fue escrita de buena fe, espero que al presidente le vaya bien, que no polarice, que unifique. Le hago recomendación puntual. Que ratifique la decisión del aeropuerto, los inversionistas cambiarían perspectiva, habrá activación de empleos. Es importante salvar a México”, aseveró.

Consideró que López Obrador “podría ser el mejor presidente de México si se lo proponía y rectificaba, cosa que no ha hecho (....) yo creo que es importante decirle al presidente qué cosas se pueden hacer y ya es su responsabilidad moral si las hace (...) no puede decir que no se le dijo”, advirtió Calderón.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

Señaló que en la primera parte de su libro habla algunas de sus decisiones de por qué decidió participar en política, su paso por la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN) hasta llegar a la Presidencia de la República, la defensa del voto en el 2006.

Detalló que hace revelaciones de “cómo ganamos la presidencia de 2006, recojo textos tanto de (Carlos) Tello como de Luis Carlos Ugalde en sus libros ‘2 de julio’ y ‘Así lo viví’ respectivamente, donde en el caso de Tello, él revela lo que pasaba adentro del cuartel de Andrés Manuel López Obrador, donde sabían que habían perdido, donde tenían encuestas que estaban en contra de ellos y aún así salieron a sostener lo que era falso que habían ganado por 10 puntos (porcentuales).. Casi 15 años después y es la fecha en que no han presentado la famosa encuesta donde me iban ganando por 10 puntos”.

Dijo que en el libro se hace una crónica de uno de los momentos más importantes de su vida que fue el día que tomó posesión en el que se detalla cómo acordaron con el Estado Mayor Presidencial para lograr entrar a la Cámara de Diputados.

Ante el señalamiento de Ciro Gómez Leyva de que en su libro, Calderón dibuja a un Andrés Manuel López Obrador “violento y mezquino”, el ex mandatario panista aseguró “lo que yo caracterizo es básicamente un comportamientos a lo largo de una historia que ya es larga entre los dos.. recuerda que nos conocimos en 1996. Llegamos a tener alguna respetuosa cercanía, relación él como presidente del PRD y yo del PAN, pero califico en muchos capítulos, me imagino que a uno de los que te refieres es al proceso de transición y la resistencia civil, en donde yo explico por qué con las estrategias con las reglas mismas de la resistencia civil, fuimos capaz de ganarle esa partida, digamos que culmina precisamente con la toma de posesión”.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

Por otro lado, Calderón Hinojosa también se refirió al actual canciller Marcelo Ebrard, de quien dijo “ha tenido gestos como gente de Estado”.

Aseguró no tener simpatía o empatía por él (en términos de futurismo referente a candidaturas), pero dijo “debo reconocer que (cuando Ebrard fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y se presentó la crisis de la Influenza AH1N1 y la toma de Luz y Fuerza del Centro) a mí no solo me respetó como presidente, sino que colaboró.. efectivamente, él pudo haberme ignorado, pudo haberme saboteado, pudo haberme boicoteado, no lo hizo”, dijo.

Aunque en su libro criticó la decisión del también ex presidente Enrique Peña Nieto de no continuar con la misma estrategia de seguridad pública “yo soy respetuoso del ex presidente Peña a quien aprecio, además, pero sí me veo obligado a hacer una distinción en el libro sobre la política de seguridad que se ha dicho equivocadamente que el presidente Peña continuó la política de seguridad que yo puse en vigor y pues definitivamente tengo que negarlo”, enfatizó.

“No digo que la abandonó (la seguridad), pero como una prioridad que debe ser sí…canceló la Secretaría de Seguridad Pública, sometió lo que habíamos hecho, su gobierno no él, a criterios políticos de alguien que aspiraba a la presidencia (Miguel Ángel Osorio Chong). Pero hago distinciones claras porque el objetivo primordial de los tres ejes estratégicos que describo en el libro de crear instituciones policiales y ministeriales confiables y eficaces como única posibilidad de enfrentar el problema de seguridad además desde luego de reconstruir el tejido social y combatir a los delincuentes que son los tres ejes estratégicos, eso se terminó, se apagó”.

Peña Nieto (Foto: Cuartoscuro)

E insistió en que si se hubiera seguido el ritmo de reclutamiento policial civiles y dirigido también por autoridades civiles, al tiempo que se hubiera continuado con los procesos de control de confianza “yo pienso que se hubiera podido dar la vuelta a la situación”.

En su libro dedica buena parte a hablar sobre el tema de seguridad y también revela cómo es que se decide iniciar el combate al narcotráfico en su terruño, Michoacán, en ese momento gobernado por Lázaro Cárdenas Batel (hijo del líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas) y quien ahora es asesor de Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que en varias reuniones con Lázaro Cárdenas, el gobernador le pidió que enviara a las fuerzas federales porque la situación ya era insostenible en Michoacán.

“Lázaro fue un gobernador muy responsable… él se preocupaba por la seguridad de los michoacanos, los paisanos (...) En una de esas juntas que estábamos conversando, yo tenía cierta resistencia a ello (enviar a los militares a Michoacán) en el Penal de Mil Cumbres la gente de la Familia Michoacana que estaba presa secuestra a sus defensores de oficio que eran unos pobres muchachos pasantes de la Facultad de Derecho, los secuestran, no interviene el gobierno federal (de Vicente Fox), dejan solo a Lázaro y termina eso en una tragedia.. degüellan a los pobres (los abogados)”.

Fue ese hecho, dijo Calderón “que a mí termina por convencerme, me convencí de que había que ayudar, independientemente de que era arriesgado, etc. Yo confié en él, él confió en mí y le agradezco, era una decisión difícil y creo que fue la correcta”, señaló.

(Foto: Cuartoscuro)

Sobre su relación con el presidente Vicente Fox reconoció que “hubo dificultades con Vicente (....) yo no tuve apoyo fuerte de quien me precedió en el cargo y siendo del mismo partido me estuvo atacando en diversas ocasiones siendo presidente (...)”.

Felipe Calderón narró otros episodios de su libro en donde le tocó ser espectador de la transición política en México y luego como presidente.

En el libro, Calderón Hinojosa reveló que se vio obligado a entregar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Lotería Nacional a gente de Elba Esther Gordillo, porque ya había sido pactado con el ex presidente Vicente Fox.

“Un acuerdo político, pero además no era un acuerdo político mío. Era un acuerdo que venía desde Vicente Fox donde el ISSSTE y la Lotería estaban en manos de gente de Elba Esther (Gordillo) y este acuerdo político me lo hizo valer Elba Esther y me lo hizo valer Fox (...) era un momento en el que estaba el PRD, la izquierda, etc ; haciendo todo lo posible por reventar la elección e impedir la presidencia”.

Respecto a la controversia por la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que se construía en Texcoco, consideró que si se hubiese anunciado en los primeros días del gobierno de Enrique Peña Nieto, no estaría pasando lo de ahorita porque ya habría estado inaugurado.

“Admito que esa es una especulación pero los hechos que narro es que trabajamos muy discretamente todo el sexenio para preparar el aeropuerto, el proyecto, rectificamos las pistas para que quedaran dentro del vaso de Texcoco y no hubiera problema con los ejidatarios de Atenco, compramos reservas para hacer más grande el parque de América Latina.. en fin, estaba todo listo, se llegó el 2012 con Dionisio Pérez Jácome que era mi brillante secretario de Comunicaciones.. decidimos no anunciarlo porque se iba a prestar a acusación electoral y de hecho yo preferí que se quedara el proyecto para quien ganara y no se destruyera en el paso de las acusaciones electorales”.

“Cuando pasa la elección, voy a anunciar el proyecto del aeropuerto.. fueron 5 meses largos de transición, por una cortesía política se lo avisé al equipo del ex presidente Peña la respuesta fue: ‘no, no no… ese proyecto lo tiene que anunciar el presidente entrante’, etc.. me dolió mucho pero dije ‘bueno, me comprometí a apoyar al presidente para que le fuera bien, lo voy a hacer’” por lo que le entregó el proyecto.

“Insisto.. si ya ahorita iba en 35% de avance, creo que si se hubiera anunciado tres años antes de cuando se anunció, entrando el nuevo gobierno, se hubiera acabado”, apuntó.

Resaltó que en su libro habla de la situación que le tocó vivir durante la Influenza AH1N1 de 2009. Dijo que el entonces secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos le informó que había mucha gente que se estaba muriendo en los hospitales porque había una enfermedad nueva para la cual no había vacuna “y no sabemos si tiene y tampoco sabemos la tasa de letalidad”.

“Ese capítulo es muy importante porque obliga a tomar muchas decisiones muy relevantes, entre otras el encierro o la cuarentena y muy muy rápido. Y no, no es proporcional, no es comparable con el Covid porque este es mucho más contagioso y mucho más mortal, pero sí es comparable en otra cosa…. En las decisiones que tiene que tomarse en la incertidumbre, sobre todo en un principio que es cuando puedes ser más eficaz como gobierno, ya cuando todo se contagia y se desata es muy difícil controlar eso y segundo y muy importante que es la recuperación económica”, destacó.

“Tuvimos en 2009 un virus nuevo, mortal... el Wuhan de 2009 fue la Ciudad de México, nosotros fuimos el centro de donde salió el virus, imagínate la preocupación, pero también tuvimos la peor recesión económica hasta entonces, que se ve esta puede ser más grave en todo el mundo y en México desde luego. Las medidas que se toman son muy importantes”.

“Por ejemplo, las que tomamos para preservar el empleo, no solo para estimular el empleo temporal, sino por ejemplo los paros técnicos en los cuales les decíamos a las empresas ‘no corras a los empleados, yo pago (gobierno federal) una tercera parte, tú paga (empresario) otra tercera parte y que acepte el trabajador ganar una tercera parte menos.. preservemos el empleo tres meses’ y eso fue la razón por la cual preservamos medio millón de empleos orientados al sector exportador”.

“Comparado con la situación, por ejemplo ahorita, ver las cifras.. entiendo que del 18 de marzo al 18 de abril se perdieron 770,000 empleos. Más empleos que todos los que se perdieron en la gran recesión de 2009. Ahora ¿se pudo haber evitado eso? Sí y no.. No, porque efectivamente están derivados de esta situación terrible, yo la viví que es una contingencia epidémica, pero sí se pudieron haber limitado porque si el gobierno hubiera apoyado a las empresas con sus contribuciones al seguro social, con una parte del salario de los trabajadores o bien hubiera en el decreto que expidió el Consejo de Salubridad dicho que se decretaba una contingencia sanitaria (nosotros con el apoyo del Congreso modificamos la Ley en 2011 para que no volviera a pasar aquello) la contingencia sanitaria hubiera dado la posibilidad de de suspender la relación laboral con una indemnización de al menos un salario para los trabajadores y cuando se redujera la contingencia sanitaria, pudieran seguir trabajando sin perder el trabajo”, aseguró.

“Si el Consejo en lugar de haber dicho ‘emergencia sanitaria de fuerza mayor’ con lo cual le prohibió a las empresas recurrir a este mecanismo de salvamento de la ley, hubiera dicho ‘contingencia sanitaria’ no se hubieran perdido miles de los empleos que ya perdieron en un mes y medio. ¿Y por qué? por prejuicios ideológicos sin fundamento técnico que están gobernando a México en estos momentos y en donde se cree que el empresario es malo, que el empresario es abusivo y tiene con qué apechugar.. ahí están las consecuencias. Ni el empresario es malo ni abusivo. no tiene dinero , sobre todo los pequeños empresarios para sostener su plantilla laboral perdimos 700,000 empleos, una buena parte que pudo haberse evitado ”, enfatizó

MÁS DE ESTE TEMA:

Los cabos sueltos de Felipe Calderón: García Luna y “Rápido y Furioso” cercan al ex presidente

Felipe Calderón: los escándalos de Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora ponen bajo la lupa al ex presidente

“Con eso no hay que meterse”: el consejo que le dio Fox a Calderón sobre combate al narcotráfico