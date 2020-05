Mapa del coronavirus en México 17 de mayo: el país suma ya más de 5,000 muertes y López-Gatell señaló que la curva “nunca va a disminuir”

México superó la barrera de las 5,000 defunciones a causa del Covid-19. En su informe técnico diario, las autoridades de la Secretaría de Salud federal informaron que la cifra de personas fallecidas en el país llegó a las 5,045, mientras que el número de contagios confirmados acumulados ya suman 47,144.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que en el país hay 10,681 casos confirmados activos, los cuales representan la epidemia activa en el país. Hay 92,544 casos negativos, 29,409 sospechosos, y un total de 169,097 personas estudiadas.

En el mapa de casos confirmados acumulados, detalló que la tasa de incidencia acumulada por 100,000 habitantes es de 36.9.

Por entidad federativa, la mayoría de casos confirmados registrados se concentran en la Ciudad de México con 13,076, el Estado de México 7,892, y Baja California con 3,168.

En cuarto lugar se encuentra Tabasco (2,263), seguida por Sinaloa (1,862), Veracruz (1.805), Puebla (1,404), Quintana Roo (1,289), Yucatán (1,082), Morelos (1,031), Tamaulipas (919), Chihuahua (898), Michoacán (860), Hidalgo (812), Sonora (800), Jalisco (796), Nuevo León (791), Guerrero (785), Guanajuato (687), Coahuila (667), Chiapas (600), Tlaxcala (529), Baja California Sur (445), Aguascalientes (442), San Luis Potosí (426), Oaxaca (416), Querétaro (396), Nayarit (307), Campeche (288), Zacatecas (190), Durango (156) y Colima con 62.

La capital del país también encabeza el número de personas fallecidas a causa del Covid- 19 (1,2869), seguida por Baja California (543), Estado de México (470), Tabasco (290), Sinaloa (282), Quintana Roo (242), Veracruz (234), Chihuahua (192), Puebla (184), Hidalgo (151), Morelos (144), Guerrero (108), Tlaxcala (89), Michoacán (87), Jalisco y Yucatán (76), Guanajuato (69), Oaxaca (67), Tamaulipas (59), Coahuila (55), Nuevo León (49), Chiapas (44), Campeche (36), Querétaro y Sonora (35), Nayarit (29), Baja California Sur (26), Zacatecas (23), Aguascalientes y San Luis Potosí (20), Durango (16) y Colima con 8.

En cuanto a la distribución de la epidemia activa, del 3 al 16 de mayo los casos confirmados en la Ciudad de México son 2,718, el Estado de México con 1,350, y Tabasco con 605. Las tres entidades con menor cantidad son Baja California Sur con 54, Durango con 48, y Colima con 19.

La tasa de incidencia de casos activos por cada 100,000 habitantes en México es de 8.35. Con base poblacional, las tasas más altas de incidencia de casos activos están en la Ciudad de México, Tabasco, y Yucatán. En contraste, las menores están en Jalisco, Durango, y Colima.

Por su parte, las autoridades sanitarias advirtieron que la curva epidémica en el país al 16 de mayo mantiene una tendencia ascendente cuando se combinan los casos confirmados con los casos sospechosos. El 52% de los casos sospechosos a nivel nacional son de la Ciudad de México y el Estado de México.

Respecto a la carga acumulada, existen 2,112 casos nuevos confirmados en 24 horas, lo que representa un incremento del 4.7% al día anterior.

“Esta curva nunca va a disminuir”, explicó López-Gatell, pero la velocidad de la presentación de nuevos casos provocará una inclinación diferente. “Eventualmente llegará un punto en donde sea completamente plana, pero nunca va a presentarse hacia abajo”, explicó.

El subsecretario y también vocero de la Secretaría de Salud sobre el avance de la pandemia en el país, alertó que hubo un relajamiento de las medidas de sana distancia en algunas ciudades del país como la Ciudad de México, Guadalajara (Jalisco) y Monterrey (Nuevo León), luego de que se anunció el plan de regreso a la nueva normalidad, pues se ve una mayor cantidad de tránsito peatonal como de autos.

“No pueden y no deben”, en ninguna parte del país, abrir las empresas que no cumplan actividades esenciales, afirmó el subsecretario. Advirtió que las ciudades donde estén abiertas actividades no esenciales tendrán un repunte de la epidemia.

Insistió que aún se mantiene vigente la Jornada Nacional de Sana Distancia, por la que si la gente sale a la calle este sábado, tendrá consecuencia dentro de 10 días.

“Si hoy sábado 16 de mayo están abiertas las actividades económicas, la consecuencia será que en 7 o 10 días habrá más contagios”, señaló.

El pasado miércoles, el gobierno federal anunció una serie de medidas para comenzar a una reapertura gradual de las actividades económicas y sociales paralizadas por la pandemia de Covid-19, lo cual fue denominada “la vuelta a una nueva normalidad”.

Las primeras actividades que se reanudarán a partir del 18 de mayo serán la construcción, la minería y la industria automotriz además de que podrán retomar actividades 269 municipios mexicanos que no han registrado casos confirmados ni sospechosos de coronavirus, ni municipios vecinos que tengan contagios de la enfermedad.

