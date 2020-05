Regreso a la “nueva normalidad”: López Gatell llamó a incorporar medidas para prevenir enfermedades crónicas

El subsecretario de salud destacó que las enfermedades son resultado de los malos hábitos. (Foto: Cuartoscuro)

Diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras enfermedades crónicas, son padecimientos que afectan la salud de los mexicanos, sobre todo en esta etapa de crisis sanitaria por la que atraviesa México.

Ante ello, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, afirmó que cuando se regrese a la"nueva normalidad", tras disminuir los casos de coronavirus en el país, se deberán implementar medidas que refuercen la prevención de dichos padecimientos, pues afectan y deterioran la salud de los ciudadanos.

“Cuando transitemos a la nueva normalidad debemos incorporar las lecciones aprendidas de una experiencia intensa en términos de las amenazas a la salud que representa una pandemia como esta”.

Declaró que el problema se da a raíz del estilo de vida que lleva la población. “Estas enfermedades tienen que ver en especial con los malos hábitos de alimentación”

Hay que recordar que el llamado “plan de la normalidad”, fue implementado hace unos días por el gobierno de la República, el cual destaca que al menos 269 municipios que están libres de contagio serán los primeros en reactivar sus actividades, en al menos 15 estados de la República a partir del 18 de mayo.

Instalarán un módulo en línea donde los hospitales y laboratorios privados del país ya podrán llevar un seguimiento. (Foto: Reuters)

Pruebas de laboratorio

La cifra de infectados de coronavirus en México se mueve día con día, sin embargo, un reporte reciente de pruebas de laboratorio para diagnosticar COVID-19 en clínicas privadas cambia el panorama de la cifra oficial de casos positivos en el país.

Hasta las primeras horas de este sábado 16 de mayo, el número de contagios en la nación es de 45,032; sin embargo, la Secretaría de Salud informó que hay 16,450 resultados positivos, tras realizar pruebas de COVID-19 en laboratorios privados.

Lo que quiere decir que si se sumará ese resultado de pruebas de laboratorio a la cifra oficial de infectados a la fecha, ésta repuntaría hasta 61,482 enfermos por el virus y no lo más de 45,000 casos que reportaron las autoridades sanitarias.

Sin embargo José Luis Alomía, director general de Epidemiología, explicó que dicha cifra (16,450), es de los resultados positivos, pero aún no se consideran como casos confirmados estadísticamente, porque las clínicas privadas no llevan un seguimiento médico del paciente.

“Estos son resultados positivos; es decir, los laboratorios clínicos que no pertenecen a un hospital no llevan a cabo un proceso de atención médica, por tanto, no registran todos los datos de la persona o de su patología, sino síntomas, fechas de inicio o dan una evolución al paciente, sino solamente realizan la acción de tomar muestra, procesarla y emitir un resultado”, dijo Alomía.

México se coloca en el sitio número 12 de la lista de naciones con más registro de decesos por el COVID-19. (Foto: Reuters)

En ese sentido, detalló que ya se alista un módulo en línea donde los hospitales y laboratorios privados del país y con aprobación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), ahora sí puedan llevar un seguimiento de datos de las personas, además de que se podrá identificar si son asintomáticos.

“En el módulo en línea todos estos laboratorios privados que están y van a seguir realizando estudios puedan registrar los datos mínimos que identifican a la persona, que además nos dicen si es asintomática, también para poder detectar la cantidad de portadores que pudiera haber y entonces sí se podrá cargar a la estadística oficial”.

Cabe destacar que hasta las primeras horas de este sábado 16 de mayo, México suma ya 4,767 decesos por el COVID-19. La cifra de fallecidos en el país superó a China, el lugar donde inició el brote de la pandemia, ya que la nación asiática tuvo solamente 4,637 muertos.

En lo general, México se coloca en el sitio número 12 de la lista de naciones con más registro de decesos por el COVID-19, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos.

En tanto, la Ciudad de México llegó a 12,456 casos de COVID-19, mientras que en el Estado de México, la segunda entidad con más casos en el país, reporta 7,570 hasta el corte del viernes. Según la Ssa, los casos activos son a la fecha 10,238.

MÁS SOBRE EL TEMA

Cuántos mexicanos han muerto por coronavirus en Estados Unidos hasta hoy

Mapa del coronavirus en México 16 de mayo: Colima, Durango y Zacatecas permanecen estoicos con pocos contagios

Las razones por las que 16,450 resultados positivos de COVID-19 en laboratorios privados no se suman a las estadísticas oficiales