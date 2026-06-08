Banda El Recodo encenderá el Mundial 2026 con concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y uno de los primeros actos masivos que acompañarán la inauguración del torneo tendrá sabor sinaloense. La legendaria Banda El Recodo fue confirmada como parte de las actividades del FIFA Fan Festival en la Ciudad de México, donde ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.

La agrupación conocida como “La Madre de Todas las Bandas” será una de las protagonistas de la jornada inaugural del Mundial, que arrancará el 11 de junio con el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la programación oficial de la FIFA, la presentación musical se realizará una vez concluido el encuentro inaugural. Aunque el horario exacto aún no ha sido revelado, se prevé que el espectáculo comience después de las 15:00 horas, convirtiendo a la Plaza de la Constitución en uno de los principales puntos de celebración para los aficionados.

La Banda el Recodo, conocida como "La Madre de Todas las Bandas", actuará en el Zócalo de Ciudad de México el 11 de junio tras el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica. (X: FIFA)

La actuación de Banda El Recodo formará parte de una jornada histórica para el país. Horas antes, la cantante Shakira encabezará el espectáculo previo al arranque del Mundial, mientras miles de personas seguirán las actividades desde el corazón de la capital.

PUBLICIDAD

El Zócalo se transformará en el gran punto de encuentro del Mundial

El FIFA Fan Festival operará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y permitirá a los asistentes seguir todos los partidos de la Copa del Mundo en pantallas gigantes instaladas en el Zócalo.

Además de las transmisiones deportivas, el espacio contará con conciertos, actividades culturales, experiencias interactivas relacionadas con el futbol, zonas gastronómicas, áreas familiares y diversas activaciones para visitantes nacionales e internacionales.

PUBLICIDAD

La legendaria Banda El Recodo fue confirmada como parte de las actividades del FIFA Fan Festival en la Ciudad de México, donde ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.(Jovani Pérez/Infobae)

La FIFA ha definido este espacio como el “Templo Mayor del Futbol” durante el torneo, apostando por convertir el Centro Histórico de la Ciudad de México en uno de los principales escenarios de convivencia para los aficionados.

La entrada será completamente gratuita, aunque estará sujeta a la capacidad máxima del recinto.

Banda El Recodo, una institución de la música mexicana

La elección de Banda El Recodo para abrir la agenda musical del FIFA Fan Festival no es casualidad. Fundada en 1938 por Don Cruz Lizárraga en Mazatlán, Sinaloa, la agrupación es considerada la máxima referencia de la banda sinaloense y una de las instituciones más importantes de la música regional mexicana.

PUBLICIDAD

A lo largo de más de ocho décadas de trayectoria, ha logrado internacionalizar un género que nació en el noroeste del país y llevarlo a escenarios de América, Europa y Asia. Su legado incluye más de 180 producciones discográficas, millones de discos vendidos y una influencia determinante en el desarrollo de agrupaciones posteriores.

Banda El Recodo Con Calibre 50 performs during the 22nd Annual Latin Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., November 18, 2021. Picture taken November 18, 2021. REUTERS/Steve Marcus

La banda también ha destacado por su capacidad de adaptación, colaborando con artistas de distintos géneros y generaciones, desde figuras de la música ranchera hasta exponentes del pop latino contemporáneo.

PUBLICIDAD

Con éxitos que forman parte de la cultura popular mexicana y una historia ligada a grandes celebraciones nacionales, Banda El Recodo será la encargada de poner la primera gran fiesta musical al Mundial 2026, en una jornada donde futbol y música compartirán protagonismo frente a miles de aficionados reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México.