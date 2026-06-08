Cuál será el personaje Belinda en Toy Story 5: “Me emociona mucho contarles”

Este video promocional presenta a la artista Belinda interactuando en un entorno que evoca la franquicia Toy Story. Se muestra una pantalla de actualización digital que informa la instalación de Belinda como la voz del personaje Lilypad.

La cantante y actriz mexicana Belinda confirmó este 8 de junio que dará voz en español a Lilypad, un nuevo personaje en la película Toy Story 5 de Disney y Pixar.

La noticia se difundió en un video grabado en los estudios de Pixar en San Francisco, donde la artista compartió su entusiasmo y reveló detalles de su participación en la saga animada.

PUBLICIDAD

En la grabación, Belinda aparece junto a figuras de personajes emblemáticos como Jessie la vaquerita, Woody, Tiro al Blanco y Buzz Lightyear. Desde el set de Pixar, la actriz declaró: “Hola, estoy aquí en los estudios de Pixar en San Francisco y me emociona mucho contarles que voy a ser la voz de Lilypad en Toy Story 5 de Disney y Pixar”.

Lilypad: el personaje de Belinda y el nuevo conflicto

(Instagram/@taylorswift)

Lilypad es una tablet inteligente que se integra a la trama como el principal antagonista. Por primera vez en la franquicia, el conflicto central no lo provoca un juguete ni un humano, sino la tecnología.

PUBLICIDAD

La atención de Bonnie, dueña de los juguetes, se concentra en el nuevo dispositivo, lo que genera tensión entre los personajes tradicionales y la pantalla de Lilypad.

El personaje de Lilypad representa la llegada de la tecnología al mundo de los juguetes, obligando a Woody, Jessie y Buzz a enfrentar retos distintos a los de entregas anteriores. Según información confirmada por Disney Studios, la presencia de la tablet modifica la dinámica del grupo y pone en riesgo el tiempo de juego de los juguetes clásicos.

PUBLICIDAD

Fecha de estreno y preventa en México

El estreno de Toy Story 5 en México está programado para el jueves 18 de junio de 2026, un día antes que en Estados Unidos. La preventa de boletos ya inició en diversas cadenas de cine, lo que anticipa un fuerte interés del público mexicano por la llegada de la cinta.

La película tendrá una duración oficial de 1 hora y 42 minutos y contará con la dirección y guion de Andrew Stanton, conocido por su trabajo en WALL·E y Buscando a Nemo. McKenna Harris codirige el proyecto y Lindsey Collins funge como productora.

PUBLICIDAD

El ejército de Buzz Lightyears y el liderazgo de Jessie

(Instagram/@taylorswift)

La trama de Toy Story 5 incluye una subtrama en la que Lilypad controla un ejército de entre 50 y 100 figuras de Buzz Lightyear de alta tecnología, complicando la misión de los protagonistas para recuperar el tiempo de juego con Bonnie. Esta situación introduce el tema de la inteligencia artificial y la rivalidad entre juguetes tradicionales y dispositivos electrónicos.

En esta nueva entrega, Jessie la vaquerita tiene un papel central en el liderazgo del grupo. Voces del elenco han señalado que Jessie asumirá mayor responsabilidad, mientras que Woody regresa con un aspecto más envejecido tras su despedida en la cuarta película. El reencuentro con Buzz marca un punto clave en el desarrollo de la historia.

PUBLICIDAD

Reparto principal y nuevas incorporaciones

El elenco en inglés mantiene a Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear, Joan Cusack como Jessie y Tony Hale como Forky. Entre las nuevas voces destacan Greta Lee como Lilypad, Conan O’Brien como el juguete Smarty Pants y Bad Bunny como “Pizza con Gafas de Sol”.

La banda sonora cuenta con la participación de Taylor Swift, quien compuso y produjo la canción original “I Knew It, I Knew You”, inspirada en Jessie la vaquerita. El tema forma parte del soundtrack oficial de la película, según datos de Disney Studios.

PUBLICIDAD

Belinda y el doblaje en español: aclaraciones sobre su papel

El anuncio de Belinda generó dudas en redes sociales sobre si interpretaría a Jessie la vaquerita. La propia artista aclaró que su debut como actriz de doblaje en la saga corresponde a Lilypad, mientras que la voz de Jessie en español se mantiene con la intérprete habitual.

Con esta participación, Belinda se integra a la familia Disney como una de las voces principales para el público hispanoparlante, en un contexto donde los personajes tradicionales enfrentan los desafíos de la era digital.

PUBLICIDAD

(Disney/Pixar)

Expectativa entre el público mexicano

La integración de Belinda como Lilypad incrementa la expectativa en México, donde la franquicia de Toy Story tiene una de las audiencias más fieles de la región. El estreno anticipado y la preventa de boletos refuerzan el interés por conocer la evolución de los personajes y la forma en que la tecnología impacta en la narrativa animada.

El estreno de la cinta está previsto para el 18 de junio de 2026 en México, consolidando a Toy Story 5 como uno de los lanzamientos más esperados del año.

PUBLICIDAD