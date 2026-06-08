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Diego Schoening respalda a Paulina Rubio en el conflicto de custodia por su hijo con Colate

El cantante habló sobre el futuro de la agrupación, envió un mensaje de respaldo a una excompañera y sorprendió al revelar que desconoce por completo un proyecto inspirado en la historia del grupo

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(Foto Instagram: @paulinarubio // captura de pantalla)
Diego Schoening dice que el grupo representa a México con un show que reúne solo a cuatro integrantes. - - (Foto Instagram: @paulinarubio // captura de pantalla)

La próxima participación de Timbiriche en el evento “México Vibra”, como parte de las actividades relacionadas con el Mundial de 2026, ha despertado la emoción de sus seguidores. Aunque el espectáculo contará únicamente con cuatro integrantes, Diego Schoening aseguró sentirse feliz de representar al país en una celebración de esa magnitud.

Sin embargo, durante un encuentro con los medios de comunicación, el cantante no solo habló de música. También abordó temas que han rodeado recientemente a la agrupación, entre ellos los rumores sobre un posible regreso de Paulina Rubio y la producción de una bioserie basada en la historia del exitoso grupo pop.

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Las declaraciones de Schoening dejaron varias revelaciones inesperadas, especialmente sobre un proyecto audiovisual del que, según afirmó, no tiene ningún tipo de información, pese a formar parte fundamental de la trayectoria de Timbiriche.

Diego Schoening respalda a Paulina Rubio en medio de su situación personal

Schoening afirma que no ha tenido contacto reciente con Paulina Rubio, pero mantiene un respaldo constante. - (IG: colatenicolas / paulinarubio)
Schoening afirma que no ha tenido contacto reciente con Paulina Rubio, pero mantiene un respaldo constante. - (IG: colatenicolas / paulinarubio)

Uno de los temas que surgió durante la conversación fue la situación que enfrenta Paulina Rubio en Miami. Aunque reconoció que no ha tenido contacto reciente con la cantante, dejó claro que cuenta con todo su apoyo.

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“No he tenido contacto con ella porque ha de tener muchas cosas en su plato”, comentó el intérprete, al explicar que comprende el momento complicado que atraviesa.

A pesar de la distancia, reiteró su respaldo incondicional. “Sabe que estoy con ella, la hemos apoyado y estamos con ella. Sabe que allí estamos y lo que necesite, vamos a apoyarla siempre”, expresó, enviando un mensaje de solidaridad hacia quien fuera una de las figuras más emblemáticas de Timbiriche.

La bioserie de Timbiriche toma por sorpresa al cantante

El cantante aborda los rumores sobre un posible regreso de Paulina Rubio a Timbiriche. - (Archivo)
El cantante aborda los rumores sobre un posible regreso de Paulina Rubio a Timbiriche. - (Archivo)

Otro de los temas que más llamó la atención fue la bioserie inspirada en la historia de Timbiriche. Contra lo que muchos podrían imaginar, Schoening aseguró que la producción nunca lo buscó para conocer su versión de los hechos.

“No tengo idea. A mí no me hablaron para preguntar, para entrevistar. No sé ni qué hicieron”, declaró de manera contundente, dejando claro que desconoce cómo se está desarrollando el proyecto.

Aunque manifestó su deseo de que la producción respete la realidad de lo ocurrido, reconoció que no puede emitir una opinión más profunda porque no ha visto ningún material. “Ojalá sí sea, pero es algo que no te podemos decir porque no estuvimos”, afirmó.

Timbiriche se alista para cantar rumbo al Mundial 2026

Benny Ibarra, Diego Schoening, Mariana Garza y Alix Bauer interpretarán una sola canción emblemática en el Auditorio Nacional en junio de 2026
Benny Ibarra, Diego Schoening, Mariana Garza y Alix Bauer interpretarán una sola canción emblemática en el Auditorio Nacional en junio de 2026

Mientras las dudas sobre la bioserie y una posible reunión siguen sin resolverse, Diego Schoening confirmó que Timbiriche formará parte de “México Vibra” con una presentación especial integrada por cuatro de sus miembros.

“Estamos felices de poder cantar una canción muy representativa que habla de un amor que tenemos por nuestro país”, expresó el cantante al referirse a la participación del grupo en el evento.

Además, aprovechó para enviar sus mejores deseos a la Selección Mexicana rumbo a la justa mundialista. “Ojalá que la selección llegue lejos”, comentó, cerrando una jornada en la que habló de nostalgia, proyectos pendientes y del apoyo que mantiene hacia una de las integrantes más recordadas de la historia de Timbiriche.

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