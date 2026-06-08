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Papá de David Benavidez revela cuál es el rival más peligroso para hijo y explica por qué

El panorama inmediato del llamado Monstruo Mexicano permanece sin definiciones claras respecto a su próximo adversario

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David Benavidez se prepara pelear contra Gilberto "Zurdo" Ramírez (REUTERS)
El triunfo de David Benavidez ante Gilberto “Zurdo” Ramírez consolidó su estatus en la élite del boxeo mundial (REUTERS)

El triunfo de David Benavidez ante Gilberto “Zurdo” Ramírez consolidó su estatus en la élite del boxeo mundial, al obtener los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la división de peso crucero. La victoria, lograda el 2 de mayo por nocaut técnico en el séptimo asalto, lo llevó a ser campeón del mundo en dos categorías de forma simultánea.

El panorama inmediato del llamado Monstruo Mexicano permanece sin definiciones claras respecto a su próximo adversario, mientras su entorno analiza cuidadosamente las opciones disponibles. Tras el combate más reciente, el equipo de Benavidez enfatizó su enfoque en los desafíos venideros, priorizando la búsqueda de un rival que no solo represente un reto deportivo, sino que también contribuya a fortalecer su legado.

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David Benavidez se ha convertido en uno de los exponentes del pugilismo más importantes del momento. (AP Foto/John Locher, Archivo)
David Benavidez se ha convertido en uno de los exponentes del pugilismo más importantes del momento. (AP Foto/John Locher, Archivo)

Artur Beterbiev: el rival más peligroso para David Benavidez

José Benavidez, padre y entrenador del púgil, expresó que la mira está puesta en un enfrentamiento con Dmitry Bivol. El ruso, reconocido por haber superado a figuras como Canelo Álvarez y el propio Zurdo Ramírez, es visto como la oportunidad ideal para que David aspire a unificar títulos y buscar el campeonato indiscutido. “Respetamos a Beterbiev. Es un gran peleador, pero nuestra preferencia es Bivol. Él venció a Canelo Álvarez, venció a Zurdo Ramírez y derrotarlo le daría a David la oportunidad de convertirse en campeón indiscutido”, explicó el entrenador en diálogo con The Ring.

No obstante, el entorno de Benavidez no desestima la amenaza que implica Artur Beterbiev en la misma división. Según José Benavidez, el ruso representa el mayor peligro actual y el equipo estaría dispuesto a pactar ese combate, aunque manifiestan una preferencia inicial por Bivol. El entrenador afirmó: “Beterbiev es el peleador más peligroso. Nos encantaría enfrentarlo después. Podemos hacer que suceda cuando ellos quieran”.

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Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez celebrates after winning his fight against Anthony Yarde by way of technical knockout REUTERS/Hamad I Mohammed
Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez celebrates after winning his fight against Anthony Yarde by way of technical knockout REUTERS/Hamad I Mohammed

Para quienes se preguntan cuál podría ser el siguiente gran paso en la carrera de David Benavidez, la respuesta inmediata del círculo cercano es la persecución del título indiscutido, con Bivol como principal objetivo y Beterbiev como reto posterior, dado el potencial impacto histórico y deportivo que representarían ambas peleas.

David Benavidez: en busca de ser la cara del boxeo

Con raíces estadounidenses, mexicanas y ecuatorianas, David Benavidez ha manifestado su deseo de convertirse en el máximo exponente del boxeo mexicano a nivel internacional. El púgil de 29 años se mantiene invicto, con 32 triunfos —26 de ellos por la vía del nocaut—, y su último combate registrado fue el 22 de noviembre de 2025, cuando venció a Anthony Yarde por nocaut técnico en el séptimo asalto.

El hecho de haber conquistado títulos en dos divisiones al mismo tiempo lo posiciona como referente de una nueva generación y, según sus propias declaraciones, busca consolidar una imagen que trascienda fronteras y lo convierta en la “cara del boxeo” para México y el mundo. La combinación de victorias relevantes y una proyección internacional han colocado a Benavidez en el centro de la conversación sobre el futuro inmediato del pugilismo profesional.

Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez celebrates after winning his fight against Anthony Yarde by way of technical knockout REUTERS/Hamad I Mohammed
Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez celebrates after winning his fight against Anthony Yarde by way of technical knockout REUTERS/Hamad I Mohammed

El futuro de Benavidez permanece abierto, a la espera de negociaciones y decisiones estratégicas que definirán si enfrentará pronto a Bivol, a Beterbiev o si surgirá algún otro contendiente capaz de poner en jaque su invicto y sus cinturones.

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