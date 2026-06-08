Ciclón Boris: Gobierno de México alerta sobre el impacto en costas de Guerrero este martes 9 de junio

Tormenta tropical Boris amenaza con lluvias torrenciales y oleaje elevado en el Pacífico mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tormenta tropical Boris mantiene en alerta a las autoridades mexicanas tras un ajuste en su trayectoria que modificó la hora estimada de impacto en territorio nacional.

De acuerdo con información actualizada de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema tocaría tierra durante las primeras horas del martes 9 de junio en las costas de Guerrero, prolongando su permanencia sobre el océano y aumentando el potencial de lluvias intensas en el sur del país.

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Boris retrasa su llegada, pero aumenta el riesgo de precipitaciones

Las autoridades meteorológicas informaron que un reajuste en la ubicación del centro de la tormenta tropical provocó cambios en el pronóstico inicial.

Tormenta tropical Boris amenaza con lluvias torrenciales y oleaje elevado en el Pacífico mexicano.

Ahora se prevé que Boris ingrese a territorio mexicano a partir de las 06:00 horas del martes, principalmente en la costa de Guerrero.

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Aunque el fenómeno no alcanzaría la categoría de huracán, su permanencia por más tiempo sobre las aguas del Pacífico favorece la acumulación de humedad y el fortalecimiento de sus bandas nubosas, lo que incrementa el riesgo de lluvias torrenciales en diversas regiones.

Lluvias torrenciales ponen en alerta a Guerrero y Oaxaca

El SMN advirtió que Boris provocará precipitaciones acumuladas de entre 150 y 250 milímetros en zonas costeras y del sureste de Guerrero, así como en regiones del oeste y sur de Oaxaca.

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Guerrero en alerta por la tormenta tropical Boris y pronóstico de lluvias intensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se esperan lluvias intensas en áreas de Michoacán, Colima y Jalisco, mientras que entidades del centro del país como el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México también podrían registrar lluvias fuertes y chubascos durante las próximas horas.

Las autoridades señalaron que estas precipitaciones podrían generar inundaciones repentinas, deslaves y el aumento de los niveles de ríos y arroyos.

Principales efectos previstos por la tormenta tropical Boris

Entre los fenómenos asociados al ciclón que podrían afectar a varias entidades destacan:

Lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca.

Lluvias intensas en Michoacán, Colima y Jalisco.

Fuertes precipitaciones en Estado de México, Morelos y Ciudad de México.

Oleaje de entre cuatro y cinco metros en costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Olas de tres a cuatro metros en Jalisco y Colima.

Rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora en zonas costeras de Guerrero.

Riesgo de deslaves, inundaciones y desbordamiento de cuerpos de agua.

(Conagua)

Oleaje elevado y vientos fuertes amenazan las costas del Pacífico

Además de las lluvias, Boris generará condiciones marítimas peligrosas. Se prevé oleaje de entre cuatro y cinco metros de altura en las costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, mientras que en Jalisco y Colima las olas podrían alcanzar hasta cuatro metros.

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En cuanto a los vientos, se pronostican rachas de entre 90 y 110 kilómetros por hora en las costas guerrerenses, con potencial para provocar caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones en el suministro eléctrico.

Las autoridades recomendaron evitar actividades marítimas y extremar precauciones en comunidades cercanas al litoral.

Temporada de ciclones en el Pacífico mantiene alta vigilancia

Boris se convirtió en el segundo ciclón tropical nombrado de la temporada 2026 en el océano Pacífico.

Su formación ocurre en un contexto de intensa actividad meteorológica que ha dejado lluvias significativas en gran parte del país desde la semana pasada.

Elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional de México distribuyen sacos de arena a la población costera como medida preventiva ante la Tormenta Tropical Boris, con un helicóptero sobrevolando la operación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pronósticos climáticos anticipan una temporada especialmente activa en esta región debido a las condiciones oceánicas favorables para el desarrollo de sistemas tropicales durante los próximos meses.

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Mientras Boris se acerca a las costas mexicanas, el SMN mantiene vigente una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, en Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, en Guerrero.

Protección Civil llama a mantenerse informados

Ante la cercanía del fenómeno, autoridades federales, estatales y municipales exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, identificar refugios temporales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

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Conagua reiteró que continuará emitiendo actualizaciones permanentes sobre la evolución de Boris, cuyo impacto podría sentirse desde la madrugada del martes en Guerrero y posteriormente debilitarse conforme avance sobre tierra firme.

La principal preocupación sigue siendo el potencial de lluvias extremas y sus posibles efectos en comunidades vulnerables del sur y occidente del país.