México

Alito Moreno llama a hacer un gran bloque opositor contra Morena el 2027 luego de la victoria el PRI en Coahuila

El líder del tricolor sostiene que la meta es arrebatar la mayoría legislativa a la facción guinda

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La conmemoración de los 115 años del movimiento revolucionario fue utilizada por la oposición para criticar al gobierno y resaltar el descontento social
Alito moreno sostuvo que el objetivo es ganarle el Congreso a Morena y sacar al gobierno federal. Crédito: X @PRI_Nacional

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, afirmó este 8 de junio que su partido busca construir un “gran frente opositor rumbo a las elecciones del 2027 y 2030 para “ganarle el congreso a Morena y sacar al gobierno federal, según declaraciones en una entrevista con la periodista Azucena Uresti compartidas por el líder partidista.

En el mismo espacio, Moreno atribuyó a la elección en Coahuila un mensaje de “buen gobierno” y sostuvo que el triunfo se explica por la gestión del gobernador Manolo Jiménez: “¿Qué demostramos en Coahuila? Que hay un gobierno eficaz, eficiente, que el PRI tiene experiencia y capacidad para dar resultados y la gente vota por ello”.

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Moreno también aseguró que el PRI mantiene capacidad para competir sin alianzas y ganar elecciones: “La capacidad del PRI de competir solos para ganar las elecciones también quedó clara y lo vamos a hacer en todo el país”, afirmó en la entrevista.

Ante la pregunta sobre qué decir al PAN y a Movimiento Ciudadano, el líder priista planteó que el llamado debe centrarse en definir qué partidos “están pensando en hacer una gran propuesta, un gran bloque para ganarle a Morena.

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La dirigencia del PRI advierte que no permitirá imposiciones tras la elección en Coahuila

Alejandro Moreno aseguró que el PRI va a defender cada voto tras la elección de Coahuila. (X/@alitomorenoc)
Alejandro Moreno aseguró que el PRI va a defender cada voto tras la elección de Coahuila. (X/@alitomorenoc)

Alito Moreno, aseguró este 8 de junio que el PRI “va a defender cada voto y cada acta tras la aparente victoria en la elección del Congreso local de Coahuila, y advirtió que no permitirá que “desde el centro quieran imponer lo que en las urnas no pudieron ganar, según publicó en su cuenta de X.

“El PRI no permitirá que se pisotee la voluntad de las y los coahuilenses. La democracia no es un juego que se acomoda al gusto del poder. Si la ciudadanía habló, se respeta. Punto”, escribió Moreno en su mensaje.

Alito Moreno también acusó a Morena de buscar deslegitimar el resultado y “sembrar dudas, y afirmó que su partido presentará denuncias “en México y a nivel internacional.

Alito Moreno sostiene que el resultado en Coahuila manda un mensaje rumbo a 2027

Alejandro “Alito” Moreno afirmó que el resultado electoral en Coahuila “mandó un mensaje” rumbo a 2027. Crédito: CEN del PRI
Alejandro “Alito” Moreno afirmó que el resultado electoral en Coahuila “mandó un mensaje” rumbo a 2027. Crédito: CEN del PRI

El presidente nacional del PRI afirmó el pasado 7 de junio que el resultado de las elecciones en Coahuila “mandó un mensaje” rumbo a 2027 y sostuvo que “solo el PRI puede sacar a Morena. En un mensaje publicado en X, el dirigente aseguró que “el país empieza a marcar un nuevo rumbo.

En otra publicación, Moreno aseguró que el PRI ganó 16 de 16 diputaciones locales en Coahuila y que obtuvo “una ventaja clara en todo el estado. El líder partidista calificó la jornada como una elección “en paz, con armonía y tranquilidad” y atribuyó el resultado al respaldo de miles de ciudadanos que participaron.

Moreno también reconoció al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y le adjudicó buenos resultados en economía y seguridad”, además de generación de empleos y un gobierno “con responsabilidad. En otra parte de su publicación, el dirigente acusó a Morena de estar integrada por narcopolíticos y afirmó que los coahuilenses “no quieren abrirles paso. También llamó a votar el próximo 6 de junio de 2027 para “sacar del gobierno a ese partido.

Morena y el PT acusan una compra de votos en la elección de Coahuila

Morena y el PT denunciaron en la elección de Coahuila una operación de compra y coacción del voto. (Archivo Infobae)
Morena y el PT denunciaron en la elección de Coahuila una operación de compra y coacción del voto. (Archivo Infobae)

En la elección de este 7 de junio en Coahuila, Morena y el PT acusaron una operación sistemática de compra y coacción del voto atribuida a operadores vinculados al PRI, según un comunicado del partido guinda.

De acuerdo con el documento, entre los reportes ciudadanos se describe la entrega individual de códigos QR para presuntamente obligar a votantes a fotografiar el cifrado junto con la emisión del sufragio, como método de verificación a favor del PRI.

Morena y el PT señalaron que el escaneo del QR dirige a una liga que recibe la fotografía del voto para su posterior dispersión “electrónica o en persona” por operadores priístas.

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