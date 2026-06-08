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Alicia Villarreal asegura estar “lista para ser abuela” ante rumores de embarazo de su hija Melenie

La ex pareja se encuentra en el centro de la conversación tras versiones que apuntan a una posible nueva etapa en su vida familiar

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Melenie Carmona fue cuestionada sobre las declaraciones de su mamá acerca de su posible boda. (Instagram)
Los rumores de embarazo de Melenie Carmona vuelven a colocar a Alicia Villarreal y Arturo Carmona en el centro del espectáculo. - (Instagram)

Los rumores sobre un posible embarazo de Melenie Carmona han colocado nuevamente a su familia bajo el reflector mediático. La conversación pública creció luego de que distintos espacios de entretenimiento y redes sociales comenzaran a difundir versiones sobre la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona.

La atención aumentó cuando se retomaron declaraciones de la propia Alicia Villarreal, quien no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de convertirse en abuela. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial por parte de la familia.

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En medio de especulaciones, también han circulado mensajes atribuidos a la joven, lo que ha generado confusión entre los seguidores del caso, mientras el tema continúa desarrollándose en el ámbito del espectáculo.

Alicia Villarreal responde entre emoción y expectativa

(IG: @meleniecarmona)
Alicia Villarreal dice “Estoy lista” ante la posibilidad de convertirse en abuela, aunque no hay confirmación oficial del embarazo. - (IG: @meleniecarmona)

Alicia Villarreal fue cuestionada directamente por los medios sobre los rumores que rodean a su hija. Lejos de mostrarse sorprendida, la cantante dejó ver que la idea de un nuevo integrante en la familia no le resulta ajena.

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“Estoy lista”, respondió cuando fue interrogada sobre la posibilidad de convertirse en abuela, frase que rápidamente llamó la atención del público. La intérprete también reflexionó sobre el proceso personal de su hija al iniciar una vida en pareja.

“Desde que me dijo: ‘Ya decidimos vivir juntos’, yo dije: ‘Bueno, ya en cualquier momento’”, comentó Villarreal, dejando ver que el tema no le resulta inesperado dentro del contexto familiar.

Ante la insistencia de los reporteros, la cantante reiteró su postura con una frase que alimentó aún más la conversación: “Yo estoy lista para ser abuelita”.

Redes sociales y versiones encontradas sobre el tema

En redes sociales, Chamonic afirma que Melenie Carmona, de 27 años, está embarazada y tiene pocas semanas de gestación, sin respaldo oficial.
En redes sociales, Chamonic afirma que Melenie Carmona, de 27 años, está embarazada y tiene pocas semanas de gestación, sin respaldo oficial.

La controversia aumentó luego de que en redes sociales circularan publicaciones.

En donde la creadora de contenido Chamonic escribió: “Les confirmo que Melenie Carmona (27 años) está embarazada, tiene pocas semanas de embarazo”.

En ese mismo mensaje se añadía que la familia estaría contenta con la noticia y que tanto Alicia Villarreal como Arturo Carmona estarían acompañando a su hija en esta etapa, aunque dicha información no ha sido confirmada oficialmente.

Arturo Carmona y la conversación en medios

Melenie Carmona aseguró estar cerca de sus hermanos.
La cantante cuenta que Melenie Carmona le dijo “Ya decidimos vivir juntos”, y afirma que el tema no le resulta inesperado. - Crédito: meleniecarmona

Por su parte, Arturo Carmona también fue mencionado en el entorno de la polémica, luego de que en el programa de radio de Maxine Woodside se abordaran versiones sobre la supuesta noticia. En la emisión se comentó que el actor habría reaccionado con humor ante los rumores.

“Le gritaron del público: ‘¡Abuelo, abuelo!’ y que se empezó a reír”, se señaló en el espacio radiofónico, donde también se destacó que Carmona no habría hecho una confirmación directa sobre el tema.

En la misma conversación se especuló sobre la posibilidad de que la familia esté esperando cumplir un periodo prudente antes de dar declaraciones oficiales. “A lo mejor son los tres meses que le pidió el doctor para no decir nada”, se comentó durante el programa.

Entre la especulación y la prudencia familiar

Alicia Villarreal y su hija Melanie (IG: melaniecarmona)
Alicia Villarreal y su hija Melanie (IG: melaniecarmona)

Hasta el momento, el tema permanece en el terreno de los rumores y las interpretaciones públicas. Ninguno de los mencionados ha emitido un comunicado formal que confirme o desmienta la información de manera definitiva.

Mientras tanto, las declaraciones de Alicia Villarreal han sido las más comentadas, especialmente por su entusiasmo ante la posibilidad de ampliar la familia. “Estoy lista para ser abuela”, reiteró, una frase que se ha viralizado en medio de la conversación digital.

La situación continúa generando expectativa entre seguidores del espectáculo, quienes permanecen atentos a cualquier actualización oficial que aclare el panorama sobre la supuesta nueva etapa en la vida de Melenie Carmona.

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