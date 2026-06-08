Julissa reaparece luego de tres años alejada de los reflectores tras sufrir una caída en su casa

La actriz y productora Julissa de Llano Macedo reaparece ante los medios tras cuatro años de ausencia, sentada y hablando en un set. (YouTube: Ventaneando)

Julissa de Llano Macedo puso fin a una larga etapa de autoconfinamiento que comenzó en 2022, tras sufrir un accidente doméstico que derivó en una cirugía de fémur y cadera.

Considerada una figura clave en la industria musical y el teatro en México, la ausencia pública de Julissa dio pie a especulaciones en torno a su estado de salud. En una reciente charla con la periodista Pati Chapoy, la exmánager de la Onda Vaselina compartió detalles inéditos del incidente que la obligó a hacer una pausa.

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Julissa: “Todavía estoy en la recuperación”

Uno de los momentos más emotivos de la conversación surgió cuando Julissa recordó el accidente que representó el mayor desafío de salud que ha enfrentado en los últimos años.

Explicó que cayó accidentalmente en la cocina de su casa, ubicada en San Ángel, Ciudad de México. Aunque el impacto le causó fracturas, se dijo agradecida de no haber estado sola en esa ocasión: “Estaba aquí Alejandro con su novia, con Jane”.

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Poco tiempo después, su exesposo, el cantante Benny Ibarra, se mudó junto a su pareja para cuidar de Julissa, un gesto que definió como una extensión de amor que persistió entre ellos pese a su separación. “La casa que tenemos es enorme y la dividimos. De un lado ella, del otro nosotros y arriba mi hijo”, declaró.

Benny Ibarra, junto a su hijo Benny y Julissa previo a una presentación en el Auditorio Nacional en 2019, tres años antes del accidente de la actriz. (Foto: @bennyibarra, Instagram)

Esta red de apoyo ha sido clave en su recuperación, la cual definió como compleja y persistente: “Yo creo que todavía estoy en la recuperación”, respondió la productora al ser cuestionada por Chapoy si ya había superado esta etapa.

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¿Quién es Julissa de Lano Macedo?

Julia Isabel de Llano Macedo (82 años), conocida como Julissa, nació el 8 de abril de 1944 en la Ciudad de México. Hija de Rita Macedo y Luis de Llano Palmer. Creció en un entorno artístico que impulsa su desarrollo profesional desde temprana edad. Su infancia transcurre entre figuras clave del cine y la televisión mexicana, lo que influye directamente en su incursión en el mundo del espectáculo.

Julissa inició su trayectoria artística como cantante de rock and roll, destacando en la escena nacional como la primera mujer en ganar notoriedad en este género en México. Junto a su hermano Luis de Llano, forma parte de “Los Spitfires”, grupo que marca el primer paso en su carrera y le abre puertas en la industria musical y teatral.

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Sin embargo, su consolidación llega en el teatro musical, donde Julissa se posiciona como pionera y figura central. Su producción y actuación en Vaselina la consagraron como referente del género, llevando el formato de musical internacional al público mexicano y formando generaciones de artistas. A lo largo de seis décadas, Julissa participó en decenas de puestas en escena y producciones, consolidando su reputación como actriz, productora y promotora cultural.

Julissa inició su trayectoria artística como cantante de rock and roll. (YouTube)

En el cine, Julissa sumó papeles protagónicos que la colocan como una de las actrices más versátiles y reconocidas de su generación. Su presencia se extiende también a la televisión, donde participa en telenovelas y proyectos emblemáticos.

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La vida personal de Julissa también capta la atención pública. Su matrimonio con Benny Ibarra y la crianza de sus hijos Benny y Alejandro Ibarra, ambos figuras en la música y actuación, refuerzan la influencia de la familia De Llano en el espectáculo mexicano.

Además de su carrera artística, Julissa es reconocida por su activismo y apoyo a causas sociales, en particular la defensa de los derechos de las mujeres y el impulso a la comunidad artística. Su legado abarca innovación en el teatro musical, impulso a nuevos talentos y una trayectoria que la mantiene vigente como un ícono de la cultura popular mexicana.

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