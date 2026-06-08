México

Julissa reaparece luego de tres años alejada de los reflectores tras sufrir una caída en su casa

La productora aclaró rumores en torno a su estado de salud en entrevista con Pati Chapoy

Guardar
Google icon
Julissa de Llano Macedo sentada con cabello rojizo y camiseta gris de gato estampado, frente a un fondo morado con muebles de madera tallada
La actriz y productora Julissa de Llano Macedo reaparece ante los medios tras cuatro años de ausencia, sentada y hablando en un set. (YouTube: Ventaneando)

Julissa de Llano Macedo puso fin a una larga etapa de autoconfinamiento que comenzó en 2022, tras sufrir un accidente doméstico que derivó en una cirugía de fémur y cadera.

Considerada una figura clave en la industria musical y el teatro en México, la ausencia pública de Julissa dio pie a especulaciones en torno a su estado de salud. En una reciente charla con la periodista Pati Chapoy, la exmánager de la Onda Vaselina compartió detalles inéditos del incidente que la obligó a hacer una pausa.

PUBLICIDAD

Julissa: “Todavía estoy en la recuperación”

Uno de los momentos más emotivos de la conversación surgió cuando Julissa recordó el accidente que representó el mayor desafío de salud que ha enfrentado en los últimos años.

Explicó que cayó accidentalmente en la cocina de su casa, ubicada en San Ángel, Ciudad de México. Aunque el impacto le causó fracturas, se dijo agradecida de no haber estado sola en esa ocasión: “Estaba aquí Alejandro con su novia, con Jane”.

PUBLICIDAD

Poco tiempo después, su exesposo, el cantante Benny Ibarra, se mudó junto a su pareja para cuidar de Julissa, un gesto que definió como una extensión de amor que persistió entre ellos pese a su separación. “La casa que tenemos es enorme y la dividimos. De un lado ella, del otro nosotros y arriba mi hijo”, declaró.

Benny Ibarra, junto a su hijo Benny y Julissa previo a una presentación en el Auditorio Nacional en 2019, tres años antes del accidente de la actriz.
Benny Ibarra, junto a su hijo Benny y Julissa previo a una presentación en el Auditorio Nacional en 2019, tres años antes del accidente de la actriz. (Foto: @bennyibarra, Instagram)

Esta red de apoyo ha sido clave en su recuperación, la cual definió como compleja y persistente: “Yo creo que todavía estoy en la recuperación”, respondió la productora al ser cuestionada por Chapoy si ya había superado esta etapa.

¿Quién es Julissa de Lano Macedo?

Julia Isabel de Llano Macedo (82 años), conocida como Julissa, nació el 8 de abril de 1944 en la Ciudad de México. Hija de Rita Macedo y Luis de Llano Palmer. Creció en un entorno artístico que impulsa su desarrollo profesional desde temprana edad. Su infancia transcurre entre figuras clave del cine y la televisión mexicana, lo que influye directamente en su incursión en el mundo del espectáculo.

Julissa inició su trayectoria artística como cantante de rock and roll, destacando en la escena nacional como la primera mujer en ganar notoriedad en este género en México. Junto a su hermano Luis de Llano, forma parte de “Los Spitfires”, grupo que marca el primer paso en su carrera y le abre puertas en la industria musical y teatral.

Sin embargo, su consolidación llega en el teatro musical, donde Julissa se posiciona como pionera y figura central. Su producción y actuación en Vaselina la consagraron como referente del género, llevando el formato de musical internacional al público mexicano y formando generaciones de artistas. A lo largo de seis décadas, Julissa participó en decenas de puestas en escena y producciones, consolidando su reputación como actriz, productora y promotora cultural.

Fotografía en blanco y negro de Julissa de pie en un estudio, vistiendo un vestido strapless de falda voluminosa y tacones, con estanterías y muebles al fondo
Julissa inició su trayectoria artística como cantante de rock and roll. (YouTube)

En el cine, Julissa sumó papeles protagónicos que la colocan como una de las actrices más versátiles y reconocidas de su generación. Su presencia se extiende también a la televisión, donde participa en telenovelas y proyectos emblemáticos.

La vida personal de Julissa también capta la atención pública. Su matrimonio con Benny Ibarra y la crianza de sus hijos Benny y Alejandro Ibarra, ambos figuras en la música y actuación, refuerzan la influencia de la familia De Llano en el espectáculo mexicano.

Además de su carrera artística, Julissa es reconocida por su activismo y apoyo a causas sociales, en particular la defensa de los derechos de las mujeres y el impulso a la comunidad artística. Su legado abarca innovación en el teatro musical, impulso a nuevos talentos y una trayectoria que la mantiene vigente como un ícono de la cultura popular mexicana.

Temas Relacionados

JulissaJulissa de Llano MacedoPati Chapoymexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 8 de junio en México: temblor en Cuba sacude Cancún y Mérida

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 8 de junio en México: temblor en Cuba sacude Cancún y Mérida

Cómo preparar tostadas de ceviche para ver el Mundial desde casa con una botana fácil, fresca y ligera

Una receta marina, rápida y llena de sabor que convierte cualquier partido en una experiencia más refrescante sin complicaciones en la cocina

Cómo preparar tostadas de ceviche para ver el Mundial desde casa con una botana fácil, fresca y ligera

Retenes policiacos ‘desaparecen’ por las noches en Tepeaca, Puebla: vecinos reportan movimiento de pipas con presunto gas robado

Habitantes señalan que los movimientos se concentran entre lunes y miércoles en zonas identificadas por habitantes como puntos de extracción y almacenamiento de gas LP

Retenes policiacos ‘desaparecen’ por las noches en Tepeaca, Puebla: vecinos reportan movimiento de pipas con presunto gas robado

Alicia Villarreal asegura estar “lista para ser abuela” ante rumores de embarazo de su hija Melenie

La ex pareja se encuentra en el centro de la conversación tras versiones que apuntan a una posible nueva etapa en su vida familiar

Alicia Villarreal asegura estar “lista para ser abuela” ante rumores de embarazo de su hija Melenie

Beca Rita Cetina 2026: ¿Por qué no habrá pagos a los beneficiarios los próximos meses?

Los depósitos se efectúan bimestralmente según el primer apellido de cada beneficiario

Beca Rita Cetina 2026: ¿Por qué no habrá pagos a los beneficiarios los próximos meses?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Claudia Sheinbaum desestima denuncia del PAN contra AMLO ante la Corte Penal Internacional: “No se puede ser más hipócrita”

Claudia Sheinbaum desestima denuncia del PAN contra AMLO ante la Corte Penal Internacional: “No se puede ser más hipócrita”

Cae “El 01”, presunto jefe de plaza de Los Salazar en Sonora y Chihuahua: se le vincula con ataques con drones a grupos rivales

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de junio: aseguran más de 800 kilos de cocaína frente a las costas de Guerrero y detienen a cinco personas

Detiene a cuatro presuntos narcomenudistas y posibles extorsionadores en Chalco, Edomex

Aseguran camiones y más de 17 mil litros de huachicol en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Alicia Villarreal asegura estar “lista para ser abuela” ante rumores de embarazo de su hija Melenie

Alicia Villarreal asegura estar “lista para ser abuela” ante rumores de embarazo de su hija Melenie

Cuál será el personaje Belinda en Toy Story 5: “Me emociona mucho contarles”

‘México 86′: Quién fue realmente Rafael del Castillo, exdirectivo que inspiró el personaje de Diego Luna

Filtran presunta lista de participantes de LCDLFMX 4 mientras su productora promete sorprender al público

Verónica Castro será homenajeada como reina LGBT+ en la Marcha del Orgullo: “Quiero que me corones con mi pueblo”

DEPORTES

México golea a Sudáfrica en Juego de Leyendas celebrado en Pachuca

México golea a Sudáfrica en Juego de Leyendas celebrado en Pachuca

A 4 días del Mundial 2026: así van los avances en el FIFA Fan Fest de la CDMX

Bailarines y voluntarios ya ensayan en el Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial 2026

Selección de España reacciona al recibimiento de aficionados mexicanos en Puebla: “Es irreal”

Niñas y niños en Palacio Nacional: así arranca el plan de México para formar a la próxima Selección