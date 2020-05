Del “Culiacanazo” a las misteriosas amenazas a medios: el cártel de Sinaloa en tiempos de López Obrador

El Cártel de Sinaloa ha tenido un segundo aire en los últimos meses (Foto: Steve Allen/ Infobae México)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acumula ya más de 18 meses en el cargo que juró en diciembre de 2018, y desde entonces, el país ha atravesado todo tipo de momentos: desde una nueva mayoría en el Congreso hasta una pandemia que parece se extenderá durante al menos varias semanas más.

Sin embargo, durante su mandato, López Obrador y el cártel de Sinaloa han cruzado caminos en más de una vez, con resultados desiguales, a pesar de que el tabasqueño que triunfó en los comicios con una plataforma que, entre otras cosas, proponía una estrategia diferente a la confrontación con las organizaciones criminales para reducir los cada vez más altos niveles de violencia e inseguridad en el país.

A continuación, un repaso de los momentos más destacados entre el mandatario y uno de los cárteles más peligrosos de los últimos años en el país:

La “conmovedora” cadena perpetúa del Chapo Guzmán

AMLO aseguró sentirse conmovido por las vidas de las personas que pasarán el resto de su vida en la cárcel (Foto: Especial)

El presidente mexicano sorprendió en julio de 2019, cuando reflexionó sobre la cadena perpetua que Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo", otrora líder del Cártel de Sinaloa y quien escapó dos veces de la justicia mexicana, recibió en Estados Unidos.

“Es una vida ingrata tener una familia y no poder verla, andar a ‘salto de mata’ y cuando todas estas cosas terminan en condenas, estar en la cárcel de por vida, es hostil, es dura, inhumana, sí conmueve”, dijo. “Soy humanista, no le deseo el mal a nadie”, añadió, una frase que ha usado reiteradamente para referirse a este tipo de situaciones.

Tras la condena del capo, Consuelo Loera, la madre del Chapo, mandó una de las tres misivas que ha enviado al presidente desde que asumió el cargo. En la misiva, agradecio “todo el apoyo que le ha brindado a mi hijo en nuestro afán de que se le haga justicia y sea repatriado a nuestro querido México”. La mujer se ha dirigido al mandatario como “hermano de Cristo”.

El “Culiacanazo”

La captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán ha sido uno de los momentos definitorios de la actual administración (Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae México)

Uno de los momentos definitorios de la presidencia de López Obrador llegó a finales de octubre de 2019. Fuerzas federales rodearon y capturaron a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo que, junto a su hermano Iván Archivaldo, habían asumido una parte del liderazgo del para entonces debilitado Cártel del Pacífico.

Sin embargo, en Culiacán, la capital de Sinaloa pero también del Cártel que lleva su nombre, la resistencia de la organización criminal fue brutal: sitiaron la ciudad, ante la información de que Ovidio sería extraditado inmediatamente a Estados Unidos, como su padre, y causaron pánico en las calles del noroeste de México.

El gabinete de seguridad tomó la polémica decisión de liberar al hijo de Guzmán a cambio de que los integrantes del cártel liberaran la ciudad y a su vez la muerte de civiles inocentes. El movimiento del gobierno de López Obrador fue considerado por los más críticos como la capitulación de las autoridades frente al narco.

El movimiento consolidó a Ovidio, y a su hermano Iván Archivaldo, como cabecillas del cártel de Sinaloa, el cual a su vez se fortaleció con la demostración de poder después de varios años a la deriva tras la caída del Chapo Guzmán y el ascenso de otros grupos, como el Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG).

El saludo a Consuelo en plena pandemia

El saludo de manos fue considerado una ofensa contra las víctimas de la delincuencia organizada (Foto: Captura de pantalla)

A finales de marzo de este año, en medio del crecimiento cada vez más acelerado de casos de coronavirus en México, el mandatario mexicano estrechó la mano con María Consuelo Loera, la madre del narcotraficante, durante una gira por el estado de Sinaloa.

Las reacciones no se hicieron esperar. Y es que no ocurre todos los días que un mandatario en el cargo se acerque a saludar a la madre de un capo de la droga. Las críticas arreciaron contra el tabasqueño de 66 años. En un video de 30 segundos, se puede ver al mandatario acercándose al automóvil de María Consuelo Loera, estacionado en un camino de terracería en las afueras de Badiraguato, un municipio montañoso que dio origen hace varias décadas a las organizaciones criminales que hoy perviven bajo otros nombres.

Rodeado de decenas de curiosos, López Obrador dice a Loera que no necesita salir del auto, se dan la mano y luego de una breve charla se escucha como le comenta a la madre del capo: “recibí su carta”. Sin dar más detalles. Además, López Obrador conversa con uno de los abogados del Chapo, José Luis González.

AMLO inauguró un camino en Badiraguato, de donde es originario el Chapo Guzmán, a finales de marzo (Foto: Cortesía Presidencia)

Fue precisamente González quien, días después, le echó más leña al fuego "Desde el momento en que el presidente llegó a Culiacán en el avión, no hubo ningún problema. No había ningún riesgo. Él llego a la tierra de El Chapo. (La orden) fue eso, no dañar al Presidente. Cuantas veces vaya a Sinaloa, el presidente va a estar protegido”, aseguró el abogado a Radio Fórmula.

Las cuentas del Cártel

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que el Gobierno de México le congeló cuentas millonarias a Ovidio Guzmán. “Nosotros le congelamos las cuentas a Ovidio y a 330 personas vinculadas al cartel y hemos presentado la denuncia ante la Fiscalía. También hemos encontrado cosas raras”, expresó.

La declaración del funcionario se dio en medio de una etapa en la que el cártel de Sinaloa buscaba crear un “escudo social” a través de la entrega de despensas en comunidades de distintos estados del país ante la emergencia sanitaria que se vive por el COVID-19.

La amenaza contra Reforma

Así denunció el diario mexicano las amenazas (Foto: Grupo Reforma)

El nombre de López Obrador y el del cártel de Sinaloa volvieron a aparecer en los mismos titulares este jueves, cuando el diario Reforma, difundió el audio de una llamada que recibió el 13 de mayo en sus oficinas, en la que un sujeto aseguró hablar en nombre del Cártel de Sinaloa y amenazó con “volar” las instalaciones de la redacción si no cambiaban su línea editorial contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Su empresa subió un video denigrando, vaya, casi burlándose del presidente de la República. Por eso hacemos esta llamada, porque esto que están haciendo ya, ya, sobrepasó la línea", aseguró el hombre que llamó a la redacción.

Dígale que no esté difamando al presidente de la República, que no esté traicionando a la Patria, porque, si no, las oficinas de su pinche periódico, así dígaselo, se las vamos a volar

Sin embargo, el presidente, quien ha sido crítico de la postura editorial del medio, negó tajantemente la relación con la amenaza.

“Hoy viene en el periódico Reforma, o lo expresan, que recibieron una amenaza de que van a tener una agresión porque nos están cuestionando a nosotros. Bueno, nosotros descalificamos cualquier acto violento, estamos en contra de la violencia, somos pacifistas”, expresó en conferencia de prensa.

