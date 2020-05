“Son los días más difíciles”: López Obrador estima semana compleja en el Valle de México

(Foto: Cortesía Presidenncia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó que según las proyecciones matemáticas, el país está pasando por los días más difíciles de la pandemia del coronavirus Covid-19, reiteró que no se ha salido de control y que se ha podido " domar" al virus.

“Hay hasta campañas de desinformación, pero pues no, no funcionan, ahora estamos a punto de pasar una prueba muy difícil, el que no nos rebasara la pandemia, que no se saturaran los hospitales, que no pudiésemos atender a todos los enfermos, que no contáramos con los espacios de la terapia intensiva, que se saliera de control la pandemia, y quiero decirle a todo el pueblo que ya estamos domando esta pandemia, este virus, y lo que hemos logrado , estamos a punto de lograrlo por la participación de la gente”, indicó el mandatario mexicano.

El director general de Epidemilogía de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, confirmó que en México hasta este miércoles se tienen registrados 40 mil 186 casos acumulados de COVID-19 y cuatro mil 220 defunciones.

Del total de casos acumulados, nueve mil 378 están activos al presentar un inicio de síntomas en las últimas dos semanas. Asimismo, hay 24 mil 856 casos sospechosos, detalló en rueda de prensa la tarde del pasado miércoles.

El funcionario destacó que desde el inicio de la pandemia en el país, se han estudiado a 148 mil 497 personas, de las cuales 83 mil 455 obtuvieron resultados negativos.

Señaló que, de acuerdo con la Red IRAG, a nivel nacional sólo siete mil 924 camas, equivalente a 34 por ciento, están ocupadas.

La mayor ocupación de camas de hospitalización general, indicó, se reporta en la Ciudad de México y el Estado de México con 70 y 57 por ciento, respectivamente.

Mientras que Sinaloa con 60 por ciento y Ciudad de México con 57 por ciento registran la mayor ocupación de camas con ventilador.

Por otra parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que las ciudades de Tijuana, Culiacán, Villahermosa y Cancún se encuentran en una fase de descenso epidémico. Pese a ello, llamó a no relajar las medidas de sana distancia.

Esto, aclaró, no significa que la epidemia haya terminado.

“Si se relajan y se empiezan a abrir empresas, abrir escuelas irremediablemente lo que va a ocurrir es que resurja, remerja la epidemia en el sitio que haga eso. De momento hasta el 30 de mayo siguen vigentes las acciones que se resumen en Quédate en casa”, apuntó.





