Entre la incertidumbre y el miedo: más de 5,200 pacientes en el Valle de México ignoran si padecen Covid-19

Más de 5,000 pacientes que se encuentran internados en un hospital desconocen si tienen padecen Covid-19.

De acuerdo con Milenio, 2 mil 943 de los enfermos que se encuentran en la incertidumbre se ubican en la zona metropolitana del Valle de México, lo que representa 56% de los casos totales.

En el Estado de México se reportan 1,962 personas pendientes de diagnóstico, seguido por Ciudad de México con 982 casos. A estas demarcaciones le siguen Baja California con 454 y Veracruz con 264 pruebas pendientes.

Las cifras oficiales del gobierno federal señalan que hay 20,887 pruebas por Covid-19 pendientes de dar un resultado a los pacientes, de los cuales 254 ya fallecieron, por lo que son catalogados como muertes sospechosas.

El 61.9% de estos fallecimientos se concentran en sólo cinco entidades, siendo el Estado de México la demarcación con más defunciones (62), seguido por la Ciudad de México (36), Baja California (30) y Sinaloa con 28 casos.

Según los informes oficiales, los casos sospechosos se resolverán en cuanto se liberen los resultados de cada persona y sean avalados por las instituciones sanitarias correspondientes.

Existe otro tipo de muertes en las que los pacientes muestran síntomas de la enfermedad, pero que no quedan registradas como tal debido a que no hay una prueba de laboratorio, ya sea porque el enfermo llegó demasiado grave o no se le hizo la prueba post mortem.

Sobre este tema, el subsecretario Hugo López-Gatell reconoció que existen este tipo de defunciones, pero que éstas son dictaminadas por un comité técnico que resuelve si tienen conexión alguna con covid-19.

“Las muertes de personas que padecen Covid-19 no siempre se pueden demostrar, ¿por qué razón? Porque las personas que padecen covid llegaron con frecuencia, particularmente ahora en la Fase 3, en un estado de gravedad que no permite oportunamente hacer las pruebas de laboratorio”, declaró.

También señaló que se podrían tomar las muestras aun después de la muerte, aunque el funcionario reconoció que “esto raramente ocurre y entonces tenemos personas que, muy desafortunadamente, pierden la vida”, señaló.

Hasta este sábado 9 de mayo, las autoridades de la Secretaría de Salud federal informaron que en México existen 33,460 casos positivos de Covid-19 y 3,353 fallecimientos, lo que representa 1,938 nuevos contagios y 193 muertes en las últimas 24 horas. Esto representa una tasa de mortalidad en el país es de 10.02%, según los datos reportados.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló que hay 8,283 casos confirmados activos en los últimos 14 días, los cuales representan la epidemia activa, 73,801 son casos negativos, 20,887 sospechosos y un total de 128,148 personas estudiadas.

Las entidades del país con el mayor número de defunciones son la Ciudad de México (774), Baja California (402), Estado de México (321), Tabasco (211) y Sinaloa (207).

Respecto a la ocupación y disponibilidad hospitalaria, la Red IRAG reportó que existen 13,917 camas IRAG disponibles y 7,025 (34%) ocupadas. Existen 687 hospitales notificantes, pero sólo 660, el 96%, notificaron al sistema.

La disponibilidad de camas de hospitalización general es del 27% en la Ciudad de México, 41% en Baja California, y 46% en el Estado de México. La mayor disponibilidad está en San Luis Potosí con 95%, Querétaro con 96%, y Colima con 97%.

Entre la disponibilidad de camas con ventilador para pacientes graves, hay un 59% de ocupación en la Ciudad de México, un 52% en el Estado de México, y un 48% en Sinaloa. Los menores porcentajes están Aguascalientes y Durango con 7%, Jalisco y Zacatecas con 6%, y Tamaulipas, Coahuila, y Sonora con 5%.

