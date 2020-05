Coronavirus en México hoy: suman 3,160 muertos y 31,522 casos confirmados

La Secretaría de Salud (SSa) reportó este viernes 8 de mayo que los contagios de COVID-19 acumulados son 31,522. Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 3,160 fatalidades.

El vocero de Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no oculta cifras, ni información sobre contagios o fallecimientos por coronavirus (COVID-19).

A través de su cuenta de Twitter, garantizó que existe “transparencia total y datos abiertos” respecto al número de casos, aseverando que las cifras que se han dado a conocer de manera oficial son producto del trabajo de “decenas de científicos”

“El Gobierno de México no oculta información sobre contagios o fallecimientos por COVID-19, como suponen algunos medios. Las cifras de casos que presentamos todos los días son producto del trabajo de decenas de científicos y nuestra política es de datos abiertos y transparencia total”, reviró Ramírez Cuevas.

Posteriormente, en una conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el quien muere de COVID-19 lo define un comité, además de que debe existir una prueba de por medio.

El diario estadounidense The New York Times publicó este viernes que el gobierno mexicano no ha informado de “cientos, posiblemente miles” de muertes por el nuevo coronavirus en Ciudad de México, e incluso, ha ignorado a funcionarios que han contado más fallecimientos de los reconocidos públicamente.

Por otro lado, este jueves el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que México tiene que prever los escenarios para la etapa de desconfinamiento y un regreso a la nueva normalidad tras la pandemia del COVID-19.

"El COVID-19 es una enfermedad emergente, una pandemia que nos impone a todo el mundo un nuevo reto que consiste en replantear la nueva normalidad", dijo el funcionario en conferencia de prensa.

López-Gatell explicó que hay muchos elementos por definir, no solo de lo que hacen los Gobiernos sino de cómo se va a comportar la enfermedad. Dijo que días atrás en una entrevista expuso que “no hay ninguna garantía de que los países no puedan tener un retorno de la enfermedad”.

Información en desarrollo

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Cómo será la “nueva normalidad” de México tras el coronavirus

México no oculta cifras de COVID-19 y sí existe coordinación, responden al NYT los gobiernos federal y de la CDMX

La ambigua forma del coronavirus en México: qué es lo que genera incertidumbre en la pandemia