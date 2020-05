Coronavirus en México: las tres notas que debes leer

Estados como Sonora y Tabasco ya comenzaron a mostrar incrementos en los casos de contagio en lo que es el pico de la epidemia (Foto: Steve Allen)

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que a este jueves registra 29,616 casos que han dado positivo y 2,961 defunciones causadas por la pandemia de COVID-19, en lo que es la semana más crítica pues se presentará el pico de contagios y defunciones causados por la enfermedad.

Hasta el momento las autoridades de salud ya presentan una sobrecarga de pacientes en los hospitales, siendo la Ciudad de México y el estado de Baja California los más afectados y quienes más defunciones presentan. La capital ya registró 696 muertes y la ciudad fronteriza 344 fallecimientos por COVID-19. Las entidades en las que hay un repunte de casos son Tabasco y Sonora, quienes ya registran más de mil casos cada uno.

Según la Ssa, se ha registrado que alrededor de 7,806 casos activos que se contagiaron en los últimos 14 días, por lo que las autoridades recomendaron no salir de casa para mantener y respetar las medidas de la Jornada de Sana Distancia para no causar un repunte de la enfermedad y poner en riesgo a las familias y a más personas.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que es posible que la CDMX regrese a la actividad paulatinamente hasta el mes de junio (Foto: Cortesía)

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se calcula que el retorno a la normalidad hasta mediados de junio, en un proceso que sería paulatino, puesto que “sería muy riesgoso reabrir todos los negocios de un jalón” y podría causar un rebrote de la enfermedad.

Esta medida no sería únicamente para la Ciudad de México sino que serían para toda la zona Metropolitana del Valle de México, incluyendo al Estado de México. También destacó que el sector más afectado es el hotelero y el turístico, ante lo cual informó que se está platicando con el gremio para poder otorgar microcréditos para apoyar a estas empresas.

Con la cercanía de la festividad del día de las madres, la jefa de Gobierno llamó a no realizar reuniones familiares para evitar incrementar el riesgo de contagios, por lo que promovió que la festividad se cambie de fecha hasta el 10 de junio, en la que ya se vería el regreso a la normalidad de ciertas actividades.

El incremento de información falsa durante la pandemia ha hecho que las mismas redes sociales puedan volverse riesgos de contagio (Foto: Twitter@Tu_IMSS)

La pandemia de coronavirus trajo también un creciente flujo de noticias falsas, causadas por descuido de los medios o mensajes específicamente armados para confundir al público, por eso en Infobae México te traemos tres supuestas noticias que en realidad terminaron siendo falsas.

Uno de los ejemplos más prominentes fue el rumor que corrió como testimonio de que el COVID-19 no existe, que en hospitales se inventan muertes por coronavirus hasta versiones inverosímiles de que “soldados lo rocían en las noches” o que “matan a los pacientes" para achacarlos a la enfermedad.

Entre las personas que ingresaron se encontraba la madre de uno de los fallecidos que dio su declaración ante las cámaras de medios de comunicación, su renuencia a creer en el virus sorprendió, incluso señaló que su hijo estaba bien la noche anterior, que caminaba bien y no podía creer que en horas muriera.

“Para la gente que estamos aquí con nuestros fallecidos, que nos entreguen a nuestros cuerpos completos porque sabemos que no existe el COVID. Aquí a mi hijo me lo inyectaron, yo creo que para matarme a mi hijo", dijo a varios medios de comunicación. Cada día se descubren nuevas afectaciones de lo que ocasiona en el cuerpo y que no tienen nada que ver con una simple enfermedad de vías respiratorias.

Otra noticia prominente es el supuesto robo del líquido de las rodillas, lo que se ha hecho uno de los rumores más extravagantes de las prácticas médicas, argumentando que este líquido es mucho más caro que el oro o el platino y que por ellos los médicos matan a pacientes para poder extraerlo y sacar ganancias millonarias en ello.

Otras publicaciones en redes sociales han esparcido un rumor de que el gobierno prohibirá que abran supermercados, mercados y tiendas de abarrotes y de primera necesidad para la población. Esto es falso, ya que estas tiendas son consideradas como trabajos esenciales y por ello no suspenderán servicios por ser la única forma de que la población pueda abastecerse.

