Semáforo de coronavirus: López Obrador presentará la próxima semana un plan de reapertura por regiones afectadas

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la próxima semana presentará el plan para el inicio de actividades productivas y regreso a clases en el país, luego de la cuarentena por la pandemia del coronavirus Covid-19. La reapertura irá acompañada de un protocolo sanitario y de salud, señaló.

“El lunes vamos a llevar a cabo una reunión de análisis y de propuesta para empezar a abrir el país”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador explicó que de dicha reunión se obtendrá un calendario definido para que a apartir de este, se pueda empezar con la reapertura del páís escalonadamente,

“Con un calendario ya definido a partir de actividades economicas y de el nivel de contagios, ayer que nos reunimos, se habló de una especie de semaforo, una aportacion que hizo Marcelo Ebrard, de poner en verde donde no hay problema, amarillo de decir, hay contagios pero pocos, y en rojo donde si hay problemas, y apartir de ahi empezar a ver las actividades economicas, cuáles: industria de la construcción las empresas de exportación, la rama automotriz, el turismo y otra actividades, desde luego esto incluye el regreso a clases que también tiene que ser escalonado, cuidado, tiene que ir acompañando de un protocolo de salud y un protocolo sanitario, pero ya vamos a hacer una presentación de este plan la semana proxima”, aseguró.

Sobre las fechas programadas para la reapertura, López Obrador dijo que se tiene contemplado iniciar el 17 de mayo en las regiones en las que no se tengan casos de Covid-19, explicó que hay una cantidad considerable de municipios los que a mediados de este mes pudieran levantar la cuarentena; los demás hasta el 31 de mayo.

“Estamos pensando que pueda iniciarse el día 17 (de mayo), pero en municipios donde no hay casos y donde también no tienen vecindad con municipios que tengan personas afectadas, es decir, municipios que en todas sus colindancias no tienen problema. Hay una cantidad considerable de municipios, ha ido avanzando la pandemia en contagio, pero se han quedado regiones completas en donde no hay casos, que esto es muy importnate, entonces ahícon mucho cuidado, con cercos sanitarios, ahí podríamos", dijo el presidente.

López Obrador advirtió que esto se dará solo si se siguen las recomendaciones, " Esto va a depender del comportamineto de estos días".

