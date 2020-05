López-Gatell aseguró que se aplanó la curva del Covid-19, pero la OPS advierte que la tasa de contagios es aún muy alta

La OPS advierte que la tasa de contagios es aún muy alta en México y otros países del continente americano (Foto: REUTERS/Mike Blake)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) urgió este martes a los países del continente américano a “ser cautelosos” a la hora de eliminar o suavizar las medidas para contener la propagación de la Covid-19, pues la trasmisión “es aún muy alta” en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México.

“Sean cautelosos, la suavidad o la eliminación de las medidas de restricción puede acelerar la propagación del virus y abrir la puerta a un resurgimiento dramático y la propagación a otras áreas adyacentes”, expuso durante una videoconferencia Carissa Etienne, directora de la OPS, la rama americana de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Etienne dijo que en muchas áreas de la región el número de contagios del nuevo coronavirus se multiplica en apenas días.

“En Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México estamos viendo casos que se duplican en cuatro días o menos”, señaló.

twit OMS (Foto: Twitter@opsoms)

Y agregó que “este es un indicador preocupante que nos dice que la transmisión aún es muy alta en esos países, y que deben implementar toda la gama de medidas de salud pública disponibles: pruebas exhaustivas, rastreo de contactos (cuando se verifican contagios), aislamiento de casos y, por supuesto, distanciamiento social", agregó.

“En América del Norte, donde se produjeron los primeros brotes importantes, los 3 países de EEUU, Canadá y México están experimentando la transmisión comunitaria. Nos alienta ver lugares como Nueva York que registran una disminución en el número de hospitalizaciones”, dijo Etienne.

Sin embargo, la directora de la OPS hizo sonar la alarma en particular sobre Haití, el país más pobre del continente, donde la organización teme un estallido de casos.

Existe un peligro real de un brote a gran escala seguido de una crisis humanitaria en Haití

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell,dijo que México aplanó la curva de contagios de Covid-19 (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Más temprano, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que sí se está ‘aplanando’ la curva epidémica en México; afirma que eso también se demuestra en una disminución de casos por estado en cuanto iniciaron las intervenciones.

“Hemos logrado aplanar la curva”. Para que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana”, dijo el subsecretario de Salud desde Palacio Nacional.

Explicó que México duplica la cantidad de casos cada seis días y no cada dos como ocurre en otros países, por lo que se comprueba que se ha aplanado curva de contagios.

En México “hemos reducido hasta 75% la cantidad de contagios de Covid-19 por la aplicación de las acciones de sana distancia”, aseguró López-Gatell.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que tras la pandemia surge la emergencia de “un nuevo científico, una nueva forma de pensar la ciencia" (Foto: Archivo)

Previamente, en la conferencia matutina presidencial, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, expresó: “Es muy claro que el Covid ha derrumbado la economía mundial”.

Alcocer manifestó que tras la pandemia surge la emergencia de “un nuevo científico, una nueva forma de pensar la ciencia, diciendo no a la recolección ciega de hechos y sí a la interpretación racional de los datos, haciendo a un lado –o sea, no fácil,- los engañosos ganchos del mercado, sabemos que no escucha el canto de las sirenas”.

Las proyecciones matemáticas señalan que el momento cumbre de la epidemia por Covid-19 se registrará este miércoles 6 de mayo.

“¿Cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia?, habíamos dicho originalmente entre el 8 y el 10 de mayo, está aproximadamente ahí, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo”, explicó López-Gatell desde Palacio Nacional en la conferencia del 1 de mayo.

Según las proyecciones este miércoles 6 de mayo será el momento cumbre de la epidemia en México (Foto: Archivo)

Una vez que pase esa fecha, indicó el subsecretario, comenzará un descenso de los contagios, pero sólo si se cumple la indicación de quedarse en casa, así como la recomendación de sana distancia.

“Si empezamos a salir de casa esta predicción no se va a cumplir; quédate en casa en la medida fundamental”, enfatizó.

MAS SOBRE ESTE TEMA:

“Hemos logrado aplanar la curva”, aseguró López-Gatell

Gráfica del coronavirus en México: por qué López-Gatell aseguró que se “aplanó” la curva si se registraron 1,434 nuevos contagios

Aterrizó el avión con 211 ventiladores que Trump ofreció a López Obrador para combatir el coronavirus