“Eso es lo que ha demostrado el 'Aztecagate’ y su desenlace. La profundidad de la lealtad, el alcance de la amistad, la fuerza de la fraternidad, la durabilidad de la complicidad. No importa que el concesionario de un bien público convoque a desobedecer al gobierno. No importa que desde la pantalla desafíe los ordenamientos de la autoridad sanitaria. A Salinas Pliego no se le enfrenta; se le perdona. No se le cuestiona; se le consiente. Por ser fifí, el Presidente lo trata con guantes de terciopelo”, escribió.