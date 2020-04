“Eso no ayuda, ayuda el que dejen sus baladronadas, ayuda el que le tengan amor al prójimo, ayuda, el que no le hagan daño a nadie, ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando, ayuda el que piensen en el sufrimiento de las madres de las víctimas, que no vengan a pensa como el potentado que piensa con una limosna, que ya está perdonado, eso no ayuda”, expresó el mandatario mexicano.