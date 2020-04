Ésta no es la primera ocasión en que se hacen solicitudes de datos bancarios de miembros del gabinete de Peña Nieto, pues fuentes indicaron que lo mismo sucedió en la primavera de 2019, cuando se hicieron requerimientos a Pedro Joaquín Codwell, ex secretario de Energía; al ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; al ex fiscal general, Alberto Elías; y al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.