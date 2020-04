Sobre los insumos que reciben médicos y enfermeras dijo que "no es una situación aceptable (la escasez), pero debemos entender que se trata de un problema de todo el mundo. El asunto de los insumos no es particular de nuestro país, del IMSS, desde luego que vamos a tener más complicaciones porque somos uno de los institutos más grandes del país”, se defendió.