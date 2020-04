El mandatario estatal indicó que no servía de nada que en el Hospital General se procuraran los cuidados al personal sanitario, si en el Seguro social no se atendía, pues según señaló Bonilla, el IMSS es una dependencia federal que no rinde cuentas al estado. Explicó también, que el problema del seguro social se debe a que hubo un descuido del IMSS en Baja California, el cual, según el mandatario estatal: “[…] no se ha puesto las pilas, el IMSS no se aplicó".