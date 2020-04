En su colaboración para el periódico El Universal, titulada “El virus llegó para quedarse”, De la Fuente empezó hablando sobre los beneficios que le trajo el aislamiento a sus relaciones personales: “Trabajo a distancia y le he encontrado un enorme sentido a esta forma de seguir laboralmente activo. Escucho algo de música y puedo leer más. Me tranquiliza saber que mi familia y mis colaboradores están todos bien. Siempre guardamos sana distancia. Mi distancia de ellos ha sido física pero no social, estoy en constante comunicación con todos ellos. Menos aún me he distanciado afectivamente, al contrario, en todo caso ha habido una mayor cercanía.”