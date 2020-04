Tanto el gobierno federal como el de Tamaulipas coinciden en que las medidas promovidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) son necesarias dadas las condiciones de la pandemia, donde el monitoreo y el aislamiento de la población son elementos cruciales para no propagar de manera desmesurada el virus y no colapsar los servicios de salud pública. Sin embargo, la SSa federal no recomienda el uso de cubrebocas como indumentaria para prevenir la transmisión de COVID-19 porque genera una falsa sensación de seguridad.