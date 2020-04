Explicando así una de las razones por las cuales en México sólo existirá un muestreo de casos confirmados, el subsecretario López-Gatell explicó que hay casos en los cuales los pacientes no estaban lo suficientemente graves como para acudir al hospital, “o estaba muy grave y no llegó al hospital, o llegó al hospital y no fue detectado, o sí fue detectado pero no fue útil hacerle la prueba porque no tiene una razón de ser clínica y lo preferente es que se vaya a casa para restablecerse como el 80% de los casos”.