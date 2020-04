Sin duda alguna el mundo y México tendrán consecuencias en sus economías tras la emergencia sanitaria por el COVID-19, que la semana pasada requirió que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador suspendiera todas las actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril. No obstante, entre los rubros que no pueden detener su avance se encuentra el transporte de personal y carga.