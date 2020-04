Sobre la boda falsa, Eugenio Derbez también dio un amplio panorama de lo que según él ocurrió: “Jamás, nunca hubo una boda falsa y tú lo sabes, tu mamá lo sabe, y lo hemos hablado. Yo se lo he dicho a José Eduardo y a Victoria, tengo todas las pruebas para desmentir eso, no lo he hecho porque no he querido hacerlo más grande”.