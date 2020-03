“Tengo la información de cómo, sobre todo en Twitter hay toda una epidemia, plaga de noticias falsas, ojalá se aplique Twitter, y esto no es censura, porque están actuando como operativos y robots , y ahora si, que como decía el finado ´Chicoche´, ¿Quién pompo? ¿Quién paga eso? , una gran diferencia, no quiero que se malinterprete pero en esta circunstancia en donde necesitamos que se diga la verdad, que se actúe con ética, hay mucha diferencia entre el Face y el Twitter, tiene el Face no sé si más control, pero el Twitter desatado, de modo que (llamo) a la unidad”, indicó el mandatario mexicano.