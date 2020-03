“Se están cumpliendo todas las recomendaciones, en el caso del gobierno, ya no están asistiendo a trabajar quienes no tienen una función básica de servicio a la comunidad, o de servicio directo a la ciudadanía, ahí me encuentro yo en los que sí tenemos una función básica, yo no me puedo poner en cuarentena, yo no me puedo aislar, como también los médicos, los de la Guardia Nacional, los integrantes del Ejército, de la Marina, los que abastecen el agua que consumimos, nos tenemos que quedar cumpliendo con las obligaciones”.