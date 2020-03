Aunque no pudieron realizarle la despedida que esperaban a su madre, Elisa dio a conocer su caso para que se le ponga la debida atención en todos los sectores de salud en México: “Este virus sí mató a mi madre, no es ninguna fantasía y no se le puede tomar de la forma tan superficial en que lo ha hecho el gobierno. Hoy perdí a mi madre y espero no perder a nadie más”.