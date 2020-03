Córdova Villalobos asegura que la importancia de aplanar la curva de crecimiento es para que no exista una falta de espacios, de equipos, y de médicos. Si crece rápidamente, se llenan y colapsan los hospitales. El problema sería que no habría lugar en donde poner a los pacientes porque no existe equipo suficiente y conseguirlo rápidamente ahora no es fácil por la demanda mundial, sobre todo por ventiladores de asistencia pulmonar, máquinas clave en el tratamiento de enfermedades respiratorias.